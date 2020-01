Mercato Milan, si complica la cessione di Suso

Il Milan sta lavorando in maniera consistente sul fronte delle uscite: dopo Reina, Caldara e Borini ci si aspettava anche il trasferimento di Suso, che da diverso tempo è accostato alla Roma.

Il numero 8 avrebbe dovuto sostituire Zaniolo ed era in ballottaggio con Politano ma ora che il nerazzurro ha fatto ritorno a Milano, la strada che per la Capitale sembrava spianata per l'ex Genoa. A complicare le cose però ci ha pensato Paratici: l'ex dirigente del Torino non è pienamente convinto del milanista e avrebbe virato con decisione su Xherdan Shaqiri, che sta faticando a trovare spazio nel Liverpool di Klopp.

La decisione della Roma di virare sull'ex Inter è maturata anche perchè il Milan nell'eventuale scambio Suso-Under avrebbe chiesto un conguaglio a favore e il turco sarebbe dovuto comunque esser sostituito.

In attesa che si sblocchi la trattativa, i rossoneri sono al lavoro per ingaggiare Dani Olmo: il gioiellino della Dinamo Zagabria ha saltato l'amichevole della sua squadra contro il Lokomotiv Mosca e il tecnico Nenad Bjelica ha rilasciato queste dichiarazioni: "Sappiamo tutti come si sta parlando del suo trasferimento, anche se non sappiamo ancora dove e quando andrà. Ma non vogliamo rischiare nulla dal lato del club, potrebbe essere un po’ rischioso giocare partite amichevoli ora per lui. Ma il giocatore è comunque di buon umore, si allena e gioca davvero bene", sono le parole riportate da 24sata.hr.

Secondo i rumor, il Diavolo sarebbe pronto a investire 20 milioni di euro subito, più altri 5 milioni di bonus e ulteriori 5 milioni da una futura rivendita.

Sportske Novosti, uno dei maggiori quotidiani sportivi croati, ha anche contattato l'agente del giocatore, Andy Bara, le cui parole danno speranza ai tifosi del Milan, perché non smentiscono e non confermano la definizione della trattativa: "Per ora non vorrei commentare nulla". Da Casa Milan filtrano smentite sul fatto che l’affare sia in via di definizione, ma viene confermato l’interesse per il giocatore che potrebbe quindi essere il profilo giusto per completare l’organico in attacco.

SPORTAL.IT | 18-01-2020 09:07