Mercato Milan, sprint per il centrocampista e spunta il sogno per l'attacco

Dopo 27 turni di imbattibilità in campionato il Milan è caduto in casa contro la Juventus, nella gara che ha visto interrompersi anche la lunghissima serie di partite, ben 17, durante le quali i rossoneri erano riusciti a segnare almeno due gol per gara.

Complice la sconfitta dell’Inter contro la Sampdoria la squadra di Pioli ha mantenuto il primato in classifica, ma nonostante il riavvicinamento della stessa Juve e della Roma non è solo perché i rossoneri guardano ancora tutti dall’alto che l’ottimismo in vista della seconda parte di stagione non è diminuito dalle parti di Via Rossi.

Essere riusciti a tenere testa ai bianconeri nonostante le sette, pesanti assenze ha convinto tecnico, giocatori e staff dirigenziale che questo possa essere l’anno giusto per il Milan per tornare in Champions League e magari anche lottare fino alla fine per lo scudetto.

Tuttavia, al netto della situazione di emergenza straordinaria che ha caratterizzato la gara contro la squadra del grande ex Andrea Pirlo, tra Coronavirus, infortuni illustri e squalifiche, la proprietà è consapevole che per restare in quota il mercato di gennaio dovrà portare almeno due innesti.

L’optimum sarebbe però rappresentato da un rinforzo per reparto. I nomi, del resto, sono noti, in particolare in difesa e a centrocampo, reparti che dovrebbero essere rimpolpati da giovani talenti provenienti dalla Francia.

Per la terza linea il prescelto è Mohamed Simakan dello Strasburgo, per il quale la forbice tra domanda e offerta è sempre più ridotta. L’ex Marsiglia andrà a completare un reparto dove Mateo Musacchio è ormai ai margini e dove Leo Duarte non ha mai convinto appieno, rappresentando la prima alternativa ai titolari Romagnoli e Kjaer.

A centrocampo Paolo Maldini e Ricky Massara sono pronti ad accelerare per Kouadio Koné. Il talentino del Tolosa, serie B francese, viene valutato dal proprio club 10 milioni, il Milan è fermo a 5, ma la volontà è di chiudere al più presto perché il 2001 viene ritenuto già pronto per la Serie A dalla dirigenza rossonera e perché in mezzo al campo l’emergenza è assoluta come visto contro la Juventus.

Quanto all’attacco non sono attesi nomi nuovi a gennaio, il ritorno di Ibrahimovic è imminente. Interventi in questo reparto dovrebbero avvenire in estate, magari con in tasca i soldi del ritorno in Champions. In questo senso il sogno ha casa sempre in Francia e risponde al nome di Memphis Depay, l’olandese a scadenza con il Lione nel mirino anche di Inter, Juventus e Barcellona.



OMNISPORT | 07-01-2021 10:01