Mercato Milan: ultimatum a Donnarumma, si attende la risposta

Ci sarebbe agitazione in casa Milan. Da un lato è in arrivo una gara decisiva per il sogno Champions League (lunedì la sfida con la Lazio). Dall’altra parte, c’è il desiderio di chiudere la telenovela Gigio Donnarumma.

Secondo il Tuttosport, il Diavolo avrebbe deciso di non attendere più. Ultimatum all’entourage del giocatore per avere una risposta definitiva il prima possibile, sicuramente entro la fine del campionato.

Come noto, la società rossonera ha già fatto il suo passo, mettendo sul piatto una proposta importante per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno: contratto di cinque anni, a ben otto milioni di euro a stagione.

Un’offerta che Mino Raiola non considererebbe all’altezza del suo assistito. Molto difficile che il Milan alzi l’offerta, altrettanto complicato che l’entourage del portiere classe 1999 accetti la proposta così come formulata.

La Juventus sarebbe alla finestra, pronta a capire se esistano le condizioni o meno per approfittare della situazione e portarsi a casa Gigio Donnarumma come parametro zero, con conseguente addio di Wojciech Szczęsny.

Milan che avrebbe anche l’intenzione di risolvere le altre questioni calde, ovvero i rinnovi di Hakan Calhanoglu e Franck Kessié. La trattativa con il centrocampista turco sarebbe in stallo. Il rischio di perderlo sarebbe elevato.

Diverso il discorso legato all’ivoriano (che ha il contratto garantito anche il prossimo anno). Franck Kessié sembra intenzionato a continuare la sua avventura con la maglia del Milan e giocare, in rossonero, la Champions League.

OMNISPORT | 25-04-2021 08:32