La finestra del mercato estivo sta per chiudersi. Il prossimo 1 settembre arriverà lo stop definitivo a tutte le trattative (ad eccezione dei giocatori svincolati). Sta per arrivare il momento delle occasioni last minute, soprattutto per quanto riguarda gli attaccanti.

Calciomercato, Belotti e Icardi verso la Serie A

Ci sono due attaccanti che potrebbero presto tornare a calcare i campi della Serie A, ovvero Andrea Belotti e Mauro Icardi. Il primo, attualmente svincolato, avrebbe detto di no già a diverse offerte (Galatasaray in primis) pur di poter giocare nella Roma di José Mourinho. Si attendono novità a stretto giro.

Attenzione anche a Mauro Icardi. Il PSG, di fatto, gli ha comunicato che non rientra più nei piani della società e, di conseguenza, di trovarsi un’altra squadra. Il Monza spera ancora nel colpo last minute ma non sarebbe l’unico club italiano sulle tracce di Maurito che, in Italia, ha fatto vedere il meglio di sè.

Cavani, altro goleador in cerca di una squadra

Tra i tanti attaccanti che cercano una nuova sfida professionale c’è anche Edinson Cavani. L’ex attaccante, tra le altre, di Palermo e Napoli, ha un grande feeling con il calcio italiano. Dovesse arrivare la proposta giusta, potrebbe anche accettarla. Al momento, ha proposte soprattutto dalla Liga.

Classe 1987, nelle ultime due stagioni ha indossato la casacca del Manchester United (19 gol totali). Non si sente ancora pronto per fare altro, vuole continuare a giocare, possibilmente ad alti livelli.

Il rebus Cristiano Ronaldo, l’attaccante principe

Infine, c’è da attendere la verità sul caso Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha fatto sapere che, presto, racconterà la verità. In tanti si attendono l’addio al Manchester United.

Il cinque volte Pallone d’Oro è alla ricerca di un top club che disputi la Champions League (è stato accostato a tantissime squadre italiane di prima fascia). Tuttavia, un suo ritorno allo Sporting Lisbona non sarebbe da escludere. Per chi, invece, cerca offerte a prezzo basso, da ricordare che sono ancora disponibili gli svincolati Keita Balde (lo scorso anno al Cagliari) e Felipe Caicedo, negli ultimi sei mesi all’Inter. Per chi, infine, vuole rischiare, ci sarebbe Moise Kean, in uscita dalla Juventus.

