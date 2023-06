Mercato Real, l’agente di Hakimi: “Concentrato al 100% sul PSG”

Nel corso di un’intervista ad AS, l’agente di Hakimi commenta i rumors: “Il Real Madrid è sempre casa sua, Achraf è tifoso dei blancos”

24-06-2023 15:35

L’agente dell’ex terzino dell’Inter, Achraf Hakimi, ai microfoni di As, prova a delineare il futuro del suo assistito. Alejandro Camaño nel corso dell’intervista ha commentato i rumors che danno in partenza il giocatore del Psg, secondo le indiscrezioni raccolte ci sarebbe l’interessamento del Real Madrid.

Ecco alcune dichiarazioni del procuratore del giocatore del Psg: “Achraf vuole essere felice all’interno di un progetto sportivo a lungo termine. Ha 24 anni ed è andato a Parigi con grandissimo entusiasmo. C’erano diverse squadre su di lui, ma noi abbiamo scelto Parigi. Il progetto era arrivare in alto in Champions, il fatto di non esserci arrivati destabilizza il progetto. Il ds Campos ha tutto il mio rispetto e la mia fiducia, crediamo che rimetterà a posto le cose e da lì valuteremo il futuro di Achraf”.

Prosegue poi Alejandro Camaño: “Lui ha altri tre anni di contratto e vogliamo che sia tranquillo. Cosa succederà? Non lo so, a un certo punto dovremo metterci a sedere con la dirigenza del PSG e rivedere la sua situazione. Ora come ora non c’è neanche un allenatore e questo non è il clima ideale per mantenere la serenità. Quando il Paris Saint-Germain annuncerà il suo nuovo tecnico e comunicherà i suoi progetti, allora valuteremo… Ritorno a Madrid? Il Real Madrid è sempre casa sua. Achraf è tifoso dei blancos, ma oggi è concentrato al 100% sul PSG” riporta Tuttomercatoweb.