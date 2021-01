Mercato Roma, è fatta per un grande ritorno in giallorosso

Per Stephan El Shaarawy sembra davvero la volta buona per il grande ritorno alla Roma. E’ vero che c’è il precedente dello scorso mese di ottobre, quando l’arrivo sfumò all’ultimo momento, ma stavolta l’operazione è praticamente conclusa, mancano solo i dettagli. Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport” il “Faraone” è arrivato oggi in gran segreto nella Capitale ed è passato da Villa Stuart per i primi prelievi e per sottoporsi al tampone e, se l’esito di quest’ultimo sarà negativo, domani tornerà alla clinica per le visite mediche.

L’obiettivo per la Roma è prenderlo praticamente gratis dai cinesi dello Shanghai Shenhua grazie alla risoluzione del contratto, che lega l’ex milanista agli asiatci fino al 2022, nella trattativa però potrebbe esserci qualche bonus legato alle presenze e ai gol dell’attaccante. Ma il tutto verrà definito nelle prossime ore, dopo le visite mediche, comunque i giallorossi hanno pronto per il calciatore un contratto di due anni e mezzo.

El Shaarawy ha esordito in Serie A col Genoa, con cui ha vinto tutto a livello Primavera, e ha giocato tre spezzoni di partite nella massima serie in due stagioni, ha poi militato dal 2011 al 2015 nel Milan vincendo una Supercoppa Italiana appena arrivato e giocando 102 partite complessive con 27 reti. Sarebbe un rinforzo importante per l’attacco giallorosso proprio poco dopo la frizione avvenuta tra il tecnico Fonseca e Dzeko.

Quindi è passato al Monaco, dove è rimasto sei mesi, e nel gennaio 2016 è approdato alla Roma, con cui fino alla stagione 2018-2019, ha giocato tra tutte le competizioni 139 partite segnando 40 gol. Dal luglio del 2019 milita nella squadra di Shanghai. Ha anche 28 presenze in Nazionale con 6 gol e, col ritorno in giallorosso, il 28enne nativo di Savona spera di rientrare nel giro azzurro.

OMNISPORT | 22-01-2021 22:15