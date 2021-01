Roma: svolta vicina sul mercato

Il calciomercato entra nel vivo: le ultime due settimane servono per concretizzare tutte il lavoro e le trattative in essere. Anche la Roma vuole regalare a mister Fonseca un rinforzo importante, capace di aggiungere imprevedibilità, classe e gol all’attacco giallorosso.

Del resto le richieste del mister sono chiare: serve un profilo capace di completare la rosa in maniera definitiva e quel proflio corrisponde a Stephan El Shaarawy. L’ex Milan, però, non ha ancora rescisso il suo contratto con lo Shanghai Shenhua, che lo lega al club cinese fino al 2022. Lo stesso club sta cercando di mettersi di traverso e continua a fare muro.

Mentre l’attaccante della nazionale continua ad allenarsi a Dubai, dove ha svolto praticamente una nuova preparazione per farsi trovare pronto in caso di ritorno a Roma e in Italia, il fratello, come riporta il Corriere dello Sport, resta in Cina e tratta con lo Shanghai la rescissione e la buonuscita.

La trattativa pare essere in dirittura d’arrivo: la svolta potrebbe esserci davvero a giorni anche perchè le alternative come Berard (oltre i 10 milioni il costo del cartellino) non convincono forse fino in fondo la dirigenza giallorossa.

OMNISPORT | 19-01-2021 11:01