Mercato Roma, non solo Hermoso: Hummels, Sergio Ramos o il ritorno di Manolas per sostituire Smalling

I giallorossi hanno intenzione di affondare per un altro centrale dopo Hermoso. Ecco i candidati, il preferito e la proposta già fatta.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Mercato chiuso? Nient’affatto, almeno per quel che riguarda la Roma. I giallorossi sono infatti attivissimi sul fronte entrate, considerato il materiale a disposizione pescando tra i free agent. Dopo la chiusura dell’affare Mario Hermoso, il club capitolino vuole prendere un altro difensore centrale da regalare a Daniele De Rossi. Il preferito sembra essere Mats Hummels, anche se nel ristretto elenco dei candidati figurano anche i nomi di Sergio Ramos e Kostas Manolas.

La Roma vuole prendere un altro centrale

Blindare la porta di Svilar. Questo è l’imperativo della Roma, che si è appena liberata di Smalling e del suo ingombrante ingaggio. Il difensore inglese sarà sostituito: è il messaggio che filtra dalle parti di Trigoria dove evidentemente non basta il recente approdo di Mario Hermoso. I giallorossi hanno a disposizione solamente tre centrali, pochini per le tre competizioni da affrontare in stagione. Considerato che il calciomercato è ufficialmente chiuso, non rimane che attingere dai parametri zero dove ci sono opportunità interessanti.

Hummels è il primo nome: ecco la proposta

Il primo nome sulla lista è quello di Mats Hummels. La Roma avrebbe già fatto una proposta al centrale tedesco: 2 milioni più i bonus fino a giugno. L’ex Borussia Dortmund si è preso una giornata di tempo per valutare, anche perché di offerte ne ha diverse compresa quella dello scatenato Galatasaray. Proprio con i leoni di Istanbul i capitolini avevano duellato per prelevare Hermoso. In attesa che il giocatore sciolga ogni riserva, però, i dirigenti giallorossi sondano anche le possibili alternative.

Sergio Ramos l’idea, Manolas l’autocandidatura

Sul proprio tavolo la Roma ha ricevuto anche la candidatura di Kostas Manolas. Il difensore greco vorrebbe tornare in giallorosso, all’età di 33 anni si è ritrovato senza squadra dopo la poco fortunata esperienza con la Salernitana. Più intrigante è però l’opzione Sergio Ramos, ultima stagione trascorsa al Siviglia con un bottino di 7 gol in 36 presenze. Nota stonata: l’eventuale richiesta di ingaggio anche se se ne potrebbe parlare considerata la portata di una sfida alla veneranda età di 38 anni.