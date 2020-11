Mercato Roma, novità sul futuro di Francesco Totti

E’ ormai noto che il presidente della Roma Dan Friedkin voglia riportare Francesco Totti nel club giallorosso. Ma ora emergono importanti dettagli: la Gazzetta dello Sport riporta che a ottobre l’imprenditore texano ha incontrato l’ex capitano all’Eur, e gli ha fatto un’offerta per riaverlo nell’organigramma della società capitolina nel prossimo futuro.

L’ex numero dieci potrebbe tornare come direttore tecnico: la sua condizione è infatti quella di non avere un ruolo rappresentativo, ma di essere effettivamente operativo sul campo e di incidere sullo sviluppo e sulla crescita della squadra giallorossa.

La morte del padre e il contagio da Covid, hanno poi rallentato le trattative, ma presto, secondo quanto riporta la rosea, si terrà un nuovo incontro che definirà meglio i nuovi rapporti dell’ex Pupone con il club. Per la gioia dei tifosi, già nostalgici dopo aver visto il docufilm “Mi chiamo Francesco Totti” che sta impazzando sulle piattaforme Amazon e Sky.

“Farò delle cose carine. Il mio nuovo impegno in giallorosso? Ormai lo sanno tutti…”, aveva detto Totti in una recente intervista.

“Dan Friedkin ha capito in fretta la cosa fondamentale: a Roma la proprietà dev’essere fisicamente presente, e l’annuncio che il figlio Ryan verrà a vivere qui va nella giusta direzione. Pallotta ha commesso degli errori perché decideva in base a notizie riportate. Il proprietario deve viverle in diretta”.

18-11-2020