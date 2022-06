Mercedes: George Russell non si illude

20-06-2022 15:21

Anche il Gp del Canada è andato in archivio: per le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell si è forse trattato di una dei migliori weekend da inizio stagione.

Il sette volte campione delmondo, Lewis Hamilton ha concluso la gara al terzo posto, mentre George Russell ha tagliato il traguardo al quarto posto. Un risultato che potrebbe valere molto per la scuderia di Brackley che potrebbe aver trovato i giusti equilibri per la svolta tecnica della stagione.

Eppure, nonostante il buon risultato ottenuto in Canada, Russell ha tenuto a precisare che non è tutto oro quello che è luccicato sotto il sole di Montreal. “Con la W13, quando risolviamo un problema se ne verifica subito un altro di natura differente. Il porpoising sembra davvero essere stato risolto, ma poi quando abbassiamo l’altezza della monoposto colpiamo il terreno in modo molto aggressivo. Per adesso possiamo dire che non abbiamo alcun punto di forza”. Le sue parole riportate da motorsport.com.

“Stiamo cercando di sistemare la vettura a più riprese e in corso d’opera: non è una cosa semplice proprio per questo motivo. La rigidità complessiva di queste monoposto è davvero grande. Almeno qui in Canada il porpoising non è stato così pesante, ma si continua a sbattere violentemente a terra come a Baku. I problemi generali di queste vetture non sono per nulla risolti”.