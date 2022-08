Mercedes: il nuovo obiettivo di Lewis Hamilton

23-08-2022 09:37

Problemi di longevità? Per adesso pare proprio di no. Lewis Hamilton all’età di 37 anni ha ancora tanta voglia di correre, nonostante davanti a sé abbia ancora poche stagioni, perlomeno se consideriamo quelle ad altissimo livello.

Conoscendo il suo carattere poi, al campione britannico non piace gareggiare per fare presenza, per cui sembra davvero difficile che possa arrivare a quota 400 gran premi in carriera: significherebbe disputare altre tre stagioni e mezza, oltre a finire quella in corso, in cui ha appena festeggiato i 300 Gp corsi.

Chi invece sostiene che il sette volte campione del mondo possa tagliare il traguardo dei 400 Grn Premi in carriera è il Team Principal della Mercedes, Toto Wolff. Ecco cosa ha risposto Hamilton in merito a questa convinzione del numero uno della scuderia tedesca.

“Sono tantissime gare! Prima di tutto sono grato di essere arrivato a questo punto. Io, a ogni modo, sto bene e mi sento ancora fresco perché ho ancora molta benzina nel mio serbatoio. Sono orgoglioso e mi piace arrivare a lavoro ogni giorno e condividere il mio tempo con questo incredibile gruppo di persone che mi circonda. Adoro stare in Formula 1“, queste le parole del britannico secondo quanto ha riportato il sito del Circus. “Naturalmente vorrei tornare a vincere e ci vorrà del tempo, ma sono sicuro che prima o poi ci siederemo al tavolo con Mercedes e parleremo del futuro“.