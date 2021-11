Mercedes, Russell non vede l'ora

11-11-2021 20:27

Cresce l’attesa di George Russell, che non vede l’ora di mettersi al volante della Mercedes: “Lunedì mattina, dopo la gara di Abu Dhabi, mi concentrerò subito al 120% sui test. Una volta concluso tornerò in fabbrica per lavorare al simulatore e conoscere altre persone”.

Il pilota inglese non parte da zero: “Sono in una posizione molto fortunata perché ho speso molto tempo con la Mercedes, come squadra, dal 2016 al 2018. Ogni volta che c’incrociamo in aeroporto, o in pista, conosco tutte le persone che ne fanno parte, esattamente come in Williams. Mi sento privilegiato ad andare in un gruppo ed in una famiglia che conosco bene”.

