Mercedes, Russell: “Stiamo progredendo velocemente”

04-10-2022 12:18

Nonostante il weekend appena concluso non sia certo stato dei migliori, George Russell riesce a vedere il bicchiere mezzo pieno.

A Singapore le due Mercedes infatti hanno vissuto un Gp difficile e deludente: nono posto per Hamilton e addirittura quattordicesimo per George Russell: entrambi i piloti della scuderia della Stella, sono stati protagonisti di vari errori durante la gara.

Come detto però, proprio il giovane talento inglese, George Russell, al suo primo anno nella scuderia tedesca, ha analizzato il percorso finora compiuto dal team. L’alfiere britannico ha sottolineato i passi in avanti compiuti sulla W13 ma al tempo stesso l’obiettivo resta quello di eliminare lo zero dalla casella delle vittorie.

“Mi sto accorgendo che siamo sulla buona strada perché stiamo facendo davvero tanti progressi come squadra, di cui sono orgoglioso – ha dichiarato Russell, citato da Formula1.com – Siamo qui per vincere le gare. I punti conquistati fino adesso sono sempre ottimi. Abbiamo avuto un’ottima serie di risultati e questo è probabilmente il primo fine settimana in cui gira tutto storto come squadra, a parte Silverstone, in cui abbiamo sbagliato, me compreso. Ma capita”.