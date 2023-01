Mercedes W14, c’è la data: presentazione il 15 febbraio

12-01-2023 14:37

All’appello mancava anche la Mercedes, ed eccola qui: la nuova monoposto del Team di Stoccarda si chiamerà W14 e verrà presentata al pubblico il 15 febbraio.

Forte del buon terzo posto conquistato nella scorsa stagione, dopo un dominio assoluto durato dal 2014 al 2020, la scuderia ha deciso di riaffidarsi alla collaudata coppia di piloti Hamilton – Russell e punta ad una stagione di nuovo da protagonista indiscussa.

Ventiquattro ore prima toccherà alla Ferrari di Sainz e Leclerc, ma il giro di presentazione si aprirà il 6 febbraio con la Williams. Il giorno 11 sarà la volta di Alphatauri mentre il 13 febbraio spazio sia a McLaren sia ad Aston Martin. Ferrari e Mercedes come detto si prenderanno la scena il 14 ed il 15 febbraio, il 16 invece chiuderà il cerchio Alpine.

Tiene ancora tutti sulle spine il team campione del mondo della Red Bull che al momento non ha annunciato nessuna data, stesso discorso per Alfa Romeo e Haas.