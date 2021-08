Messaggio di Dalot allo United: "Al Milan tutto perfetto"

Diogo Dalot non dimentica quanto fatto al Milan, anzi: dopo l’esperienza in rossonero della passata stagione, il portoghese ha lanciato messaggi ben precisi al Manchester United, squadra proprietaria del cartellino.

Con un’intervista rilasciata al sito ufficiale dei Red Devils, Dalot ha raccontato la sua parentesi al Milan nello scorso campionato, caratterizzata da 33 e 2 goal presenze tra Serie A, Coppa Italia e Europa League.

“Al Milan è stato perfetto. Credo di essere stato uno degli unici giocatori in squadra disponibile per tutta la stagione e per me è stato importante, come i minuti e le partite che ho giocato”.

In rossonero il portoghese ha trovato il contesto giusto per esprimersi al meglio: la Serie A, in questo senso, è uno dei campionati migliori per migliorare il carattere di un giocatore.

“E’ stato tutto fantastico, le persone che ho incontrato nel club e la città. La possibilità di giocare in Italia mi ha consegnato elementi importanti non solo dal punto di vista calcistico, ma anche per la mia vita”.

E adesso Dalot guarda al futuro: ha ancora due anni di contratto con il Manchester United, ma il suo desiderio è quello di giocare con continuità come fatto nella passata stagione:

“Ovviamente con una stagione come la scorsa le cose iniziano a diventare più impegnative, ma voglio continuare a giocare e dare tutto quello che ho per migliorare: la scorsa stagione è stata fantastica, ma posso fare ancora meglio”.

OMNISPORT | 03-08-2021 12:03