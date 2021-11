Pallone d'Oro, Messi vince ancora: sui social orgoglio e proteste

29-11-2021 21:59

Sono 7. Leo Messi festeggia la sua settima volta con il Pallone d’oro. Ancora una volta l’asso argentino ha sbaragliato la concorrenza nel premio individuale assegnato dalla rivista francese France Football. Alle sue spalle si devono accontentare di un piazzamento Robert Lewandoswki e Jorginho. Per il campione polacco una doppia beffa visto che era il candidato alla vittoria (in maniera piuttosto unanime) nella scorsa stagione quando però il premio non è stato assegnato. Beffato anche il centrocampista della nazionale di Mancini a cui non è bastata la vittoria in Champions League e l’Europeo con la maglia dell’Italia.

Pallone d’oro a Messi: scoppia la polemica

Benché Leo Messi sia un campione amato non solo dai tifosi delle sue squadre ma dai tifosi di tutti il mondo, la scelta di assegnare il Pallone d’oro a lui dopo una bruttissima stagione con il Barcellona e solo in virtù della vittoria in Coppa America, fa storcere il naso a tanti appassionati. Per molti dietro questa decisione da parte della rivista francese c’è solo il suo arrivo al PSG e dunque una sorta di esaltare il calcio francese.

Per Michele ci sono motivazioni “di brand” dietro questa decisione: “Il Pallone d’oro è ormai un non premio da almeno 10 ani. Si è trasformata in una disputa tra Adidas e Nike e i loro due atleti più rappresentativi. Inutile continuare a girare intorno a questa realtà”. Mentre i tifosi dell’Inter tornano al 2010: “La mancata presenza di Milito nei 30 del 2010 merita ancora vendetta. Quell’anno il premio dov erano vincerlo Sneijder oppure Iniesta, non Messi”. E ancora: “Per me è ridicolo già darne così tanti a un solo calciatore. Lo abbiamo capito che è forte. Ce ne sono tanti altri che in questi anni avrebbero meritato un riconoscimento”.

E la questione “francese” torna anche nel commento di Enrico: “Non ho mai avuto dubbi che lo avrebbe vinto lui, nel suo passaggio al PSG c’era anche il bonus Pallone d’oro, dopo tutto lo assegna una rivista francese”. Anche Andrea fa la sua scelta: “Per tifo avrei voluto la vittoria di Jorginho. Ma per quello che è stato fatto negli ultimi due anni a meritarlo c’è solo un calciatore Robert Lewandoski”.

Pallone d’oro: l’orgoglio italiano

La vittoria della nazionale agli Europei ha fatto da lancio anche per i giocatori italiani che tornano a occupare posizioni di rilievo nella classifica per il Pallone d’Oro. I tifosi della Juventus esultano per i piazzamenti di Chiellini e Bonucci (13esimo e 14esimo posto): “Una coppia di centrali così forte entrerà nella storia”. Ovviamente non mancano le polemiche per Gigio Donnarumma che si piazza al decimo posto ma c’è chi ironizza: “E’ l’unico della prima fila abituato a stare sempre seduto”. Terzo posto invece per Jorginho che in molti avrebbero voluto vedere trionfare dopo la vittoria in Champions League con il Chelsea e il successo dell’Italia agli Europei.

