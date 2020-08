Messi ha comunicato l'addio: Barcellona nella bufera

Quella di martedì 25 agosto 2020 promette di essere una giornata destinata a restare nella storia del calcio. In Italia, per la decisione dell’Inter di confermare Antonio Conte, nonostante i venti di rottura che soffiavano dopo le dichiarazioni dell’allenatore al termine della finale di Europa League persa contro il Siviglia, ma soprattutto a livello internazionale, perché sarà ricordato come il giorno della rottura tra Lionel Messi e il Barcellona.

Dopo giorni di indiscrezioni, infatti, è stato lo stesso attaccante argentino a sbloccare la situazione comunicando alla società di cui è simbolo e leggenda la volontà di essere ceduto.

La prima fonte di informazione a dare la notizia è stata ‘TycSport’, ma la bomba di mercato ha presto raggiunto tutte le redazioni del resto del mondo ed è stata confermata dai diretti interessati.

Si sta quindi per consumare la rottura più clamorosa della storia recente del calciomercato, destinata a far discutere anche per le modalità: Messi ha infatti comunicato al Barcellona la volontà di lasciare il club nel corso del prossimo mercato attraverso un fax.

Non solo. Secondo ‘Olè’, la Pulce ha informato il club di voler lasciare entro l’inizio della prossima stagione e di voler esercitare la clausola unilaterale presente sul proprio contratto che gli permetterebbe di partire a parametro zero.

La risposta del Barça è stata però immediata: come riporta ‘RAC1’, confermando di aver ricevuto il fax, infatti, il club catalano ha assicurato che tale clausola è scaduta il 10 giugno e che il contratto è in mano ai legali pronti a rispondere alla richiesta del calciatore.

Insomma, si corre addirittura il rischio che tra le parti che sembravano inseparabili si ricorra alle carte bollate. Secondo il giornalista di Onda Cero, Alfredo Martinez, Messi è pronto al muro contro muro a prescindere che la società gli conceda la possibilità di sfruttare la clausola: l’argentino infatti non si allenerà più con i compagni, che hanno ripreso la preparazione agli ordini del nuovo allenatore Ronald Koeman, e nei prossimi giorni diserterà i test medici previsti dal club.

Si chiude quindi un’epopea che è già leggenda. Arrivato a Barcellona a 14 anni, Messi ha riscritto i record della storia del club e del calcio: oltre 600 gol in 16 stagioni, con 34 titoli complessivi, tra i quali dieci campionati spagnoli e quattro Champions League, ma anche sei Palloni d’Oro e sei Scarpe d’Oro e l’etichetta di più forte calciatore degli ultimi 30 anni e per qualcuno anche della storia, un’etichetta che dovrà ora essere confermata nella nuova avventura.

Le ultime delusioni in Champions, però, con le brucianti eliminazioni contro Roma e Liverpool nel 2018 e nel 2019 hanno incrinato qualcosa, fino al crollo nella Final Eight 2020, quell’8-2 contro il Bayern che deve aver convinto Leo che fosse arrivato quel momento che in cuor suo ha forse a lungo pensato non sarebbe mai arrivato.

Ma dove proseguirà la carriera del mito di Rosario? A prescindere dalla possibilità che Messi si svincoli dal Barcellona, l’ingaggio-monstre del giocatore e ovviamente le sue ambizioni nonostante i 33 anni rendono l’affare possibile solo per poche società al mondo.

Ritentendo improbabile il ritorno in Argentina e l’esilio in tornei non competitivi, ed escludendo i neo-campioni d’Europa del Bayern Monaco, per filosofia contrari a investimenti così onerosi, si possono citare Manchester United, il Paris Saint-Germain, ma soprattutto il Manchester City di Pep Guardiola, padre calcistico di Messi, e l’Inter.

I tifosi nerazzurri possono cominciare a sognare, forti della coincidenza cronologica che in poche ore ha visto in sequenza la conferma di Conte in panchina e l’ufficializzazione che il più forte calciatore del mondo è sul mercato.



OMNISPORT | 25-08-2020 20:20