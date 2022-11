Messi, il suo futuro sembra ancora lontano dalla MLS

30-11-2022 14:47

Lionel Messi è in Qatar per cercare di portare la sua Argentina agli ottavi di finale dei Mondiali 2022 e magari anche più avanti. Ma intanto a tenere banco è già il suo futuro, dato l’attuale contratto con il Paris Saint-Germain, in cui è approdato nell’estate 2021, che scadrà al termine della stagione.

Negli ultimi giorni secondo The Times, Messi era già d’accordo per il suo passaggio in MLS a partire dall’estate 2023 con l’Inter Miami. Invece secondo quanto riporta Sky Sports, il giocatore rimarrà ancora un po’ in Europa. Almeno fino al 2024, prima di andare poi magari proprio in America.