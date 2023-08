Messi infinito: altro gol, nuova esultanza e l’Inter Miami sogna

Messi leader assoluto dell'Inter Miami: a segno anche nel 4-0 a Charlotte: la squadra del Tata Martino è approdata in semifinale della Leagues cup

12-08-2023 09:55

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

E sono otto. Otto gol in cinque partite. Lionel Messi non si ferma in più: la sua firma non poteva mancare nel 4-0 del suo Inter Miami a danni di Charlotte in occasione dei quarti di finale di Leagues Cup. Il campione del mondo argentino ha preso letteralmente per mano una squadra allo sbaraglio, ribaltandola in una manciata di gare. Un impatto devastante, il suo. Da leader assoluto. Nel mirino, ora, ha il Philadelphia Union: in palio c’è la finale della competizione che garantisce l’accesso alla CONCACAF Champions League.

Miami pazza di Messi: Leo incide anche in una ‘partita normale’

L’ex Barcellona e Paris Saint-Germain era stato decisivo nella sfida degli ottavi vinta ai rigori contro Dallas, dopo il pirotecnico 4-4 che aveva tenuto tutti col fiato sospeso fino ai tempi supplementari. Due gol per tenere in vita l’Inter Miami, poi abile a sfruttare la lotteria dei penalty.

Tutto facile, invece, con Charlotte. Messi, da fuoriclasse qual è, ha lasciato calciare a Josefa Martinez il rigore conquistato al 12′, come già successo nel classico con Orlando City. E si è accontentato di timbrare il cartellino all’86’, a risultato già ampiamente in cassaforte.

L’ultima esultanza di Messi: l’argentino in versione Spiderman

Ci ha preso gusto, Leo. Messi il supereroe. Le sue esultanze ormai sono diventate virali: girano di bacheca in bacheca, a testimonianza del fatto che resta uno dei calciatori più influenti e amati del pianeta, sebbene abbia scelto di chiudere la carriera nel buen retiro degli Stati Uniti.

Dopo la versione IronMan, la Pulce ci ha regalato un’esultanza in stile Black Panther e Thor. Contro Charlotte, invece, ha deliziato il pubblico del DRV PNK Stadium e tutti i suoi fan mimando la ragnatela di Spiderman. Messi Uomo Ragno: l’uomo che tesse la ragnatela tenendo unito l’Inter Miami.

Ora c’è il Philadelphia Union: Messi chiamato agli straordinari

In semifinale di Leagues Cup l’asticella si alza. Basta dare uno sguardo alla classifica della MLS per rendersene contro. Philadelphia Union, infatti, occupa la terza posizione nella Estern Conference con 40 punti in 23 giornate, 22 lunghezze in più dell’Inter Miami ultimo in classifica.

Il ‘Tata’ Martino confida nelle qualità del suo miglior giocatore per conquistare la finale contro una tra Nashville e Monterrey. Gli Aironi in rosa scenderanno in campo nella notte tra martedì 15 agosto e mercoledì 16 agosto, quando in Italia le lancette dell’orologio segneranno l’1:00.