Messi non si ferma più, due gol ed esultanza virale: quando esce si svuota lo stadio

In Mls è Messi-mania: la Pulce ancora protagonista assoluto con l'Inter Miami, doppietta nel 4-0 all'Atlanta United ed esultanza alla Iron Man

26-07-2023 09:48

Ancora Messi. Sempre Messi. Dopo il gol all’esordio americano con una magia su punizione all’ultimo respiro, il fenomeno argentino continua a trascinare l’Inter Miami. Già, l’ex Barcellona e Paris Saint-Germain ha dato il via al poker della squadra di Beckham ai danni dell’Atlanta United nella seconda giornata della Leagues Cup. Doppietta nei primi 22′ di gioco e assist per Taylor: meglio di così proprio non si poteva. Il Lockhart Stadium è già ai suoi piedi.

Altro show di Messi: due gol e un assist per far volare l’Inter Miami

Può un solo calciatore cambiare il destino di una squadra? Se si tratta di Messi, la risposta è sì. L’Inter Miami è ultimo nella Eastern Conference di MLS con soli 18 punti racimolati in 22 partite. Ma con il campione del mondo argentino in campo, l’undici allenato dal ‘Tata’ Martino ha cambiato immediatamente volto. Due successi nelle prime due partite di Leagues Cup, la competizione organizzata da MLS e Liga messicana che garantisce l’accesso alla Concacaf Champions League, e ottavi di finale già in cassaforte. L’apporto di Messi? Tre gol, di cui uno al Cruz Azul al debutto, e un assist.

Messi, la doppietta e un’esultanza divenuta virale

Il primo sigillo dopo soli 8′ ed è tutto blaugrana. Busquets lancia la Pulce per un’azione in salsa catalana: il sudamericano s’invola verso la porta avversaria, centra il palo e insacca sulla ribattuta. Al 22′ il raddoppio con un morbido tocco in area su assist di Taylor. Messi ha poi voluto regalare un’esultanza divenuta subito virale sul web. Ha infatti celebrato la sua rete emulando Iron Man, supereroe della Marvel. Due le tesi circolate in rete: per alcuni il riferimento è a Beckham e al soprannome che gli fu attribuito; per altri, invece, ha semplicemente voluto omaggiare il personaggio preferito dai suoi figli.

Solita parata di stelle per Leo, ma lo stadio si svuota quando esce

L’Arena dell’Inter Miami ha ospitato tantissime celebrità, accorse per godersi Messi dal vivo: da Camila Cabello a DJ Khaled, da Alejandro Rauw al tennista Diego Schwartzman. Una curiosità: quando il Tata ha richiamato Leo in panchina, al minuto 78 di un match stravinto, lo stadio si è svuotato. Perché senza Messi è tutta un’altra storia.