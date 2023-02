Messi, nuovo record: ha raggiunto Cristiano Ronaldo

Il fuoriclasse argentino in Marsiglia-Psg ha realizzato il gol numero 700 in carriera coi club. Prima di lui solo CR7.

26-02-2023 21:57

Lionel Messi ha raggiunto un nuovo record nella sua lunga e decorata carriera. Nel posticipo di Ligue 1 fra Marsiglia e Paris Saint-Germain il fuoriclasse argentino ha realizzato infatti il suo gol numero 700 in carriera con una maglia di club, secondo a riuscirci nei campionati top dopo Cristiano Ronaldo.

Dopo 672 reti in 778 partite con la maglia del Barcellona, con cui ha trascorso quasi tutta la sua carriera, Messi è arrivato adesso al 28° gol in 62 presenze con il Psg. Il campione del mondo con la sua Argentina ha il contratto in scadenza a giugno, ma il club parigino ha tutte le intenzioni di tenerlo ancora.