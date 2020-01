Ettore Messina coccola i 2 punti presi all’Allianz Dome con Trieste. "Serviva una partita seria e l’abbiamo fatta in una bella atmosfera: bene in difesa, in attacco abbiamo mosso la palla e aperto il campo, con 19 assist. Non era facile dopo tante gare in pochi giorni" sottolinea il coach dell’Olimpia Milano.

"Capisco che ci si possa allarmare perdendo qualche partita di fila ma non posso entrare nella testa di tutti" aggiunge il catanese.

SPORTAL.IT | 26-01-2020 20:39