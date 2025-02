Messina-Trapani, moviola: Follia al 95’, il gol del pari diventa fallo ed espulsione

La prova dell’arbitro Di Cicco al Franco Scoglio nel posticipo di serie C analizzata ai raggi X, il fischietto di Lanciano ne ha ammoniti tre

Giorgio Di Cicco, la scelta della Can-C per il derby Messina-Trapani, è un classe 92 della sezione di Lanciano. Il fischietto abruzzese è diventato arbitro nel 2009 e il 12 luglio 2021 è stato promosso in CAN C ma a fine 2021 è sceso in campo come IV Uomo per la gara Alessandria-Ternana di Serie B. Vediamo come se l’è cavata ieri.

I precedenti di Di Cicco con Messina e Trapani

Di Cicco era alla prima gara da direttore di gara dei granata. Tre, invece, i precedenti con i peloritani con 2 vittorie: 1-0 con il Castrovillari nella serie D 2018-19 e 4-0 in trasferta a Troina nella serie D 2020-21. La terza sfida, la più recente, è il ko interno con l’Audace Cerignola per 2-1 nella serie C del 2023-24.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Cesarano e Colaianni con Gangi IV uomo, l’arbitro ha ammonito tre giocatori e ne ha espulso uno. Ammoniti Silvestri (T), Segberg (T), Malomo (T). Espulso: 94’ Krapikas (M)

Messina-Trapani, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 12′ giallo per Silvestri dopo un’indecisione in fase di impostazione con Toscano. Al 29′ ammonito Segberg per fallo su Crimi nella metà campo. Al 71′ ammonito Malomo. All’87’ giallo a Crimi per fallo su Carraro. Dopo il gol di Stensrud all’87’ al 94′ su azione d’angolo arriva il pari con il portiere Krapikas – che si era spinto nell’area avversaria – ma il gol viene annullato per fallo su Ujkaj e per aver spinto la palla in rete con le mani. L’estremo difensore viene ammonito e successivamente espulso. Il Messina ha terminato i cambi, dunque in porta ci va Haveri. Dopo 5′ Messina-Trapani finisce 0-1.