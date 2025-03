Miami, è disastro Italia: Sonego, Arnaldi e Darderi eliminati nel giro di un’ora. I doppi salvano la giornata azzurra

Giornata da dimenticare per i colori italiani nel Master di Miami: avanzano le coppie formate da Paolini ed Errani e da Vavassori e Bolelli. Senza Sinner, gli azzurri fanno fatica a farsi notare

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Paolini avanza nel tabellone femminile (sfruttando il ritiro per infortunio di Ons Jabeur), i doppi fanno il loro dovere. Ma la giornata al Miami Open porta poche soddisfazioni. Senza la certezza Sinner, l’Italia comincia a mostrare i primi segni di fatica. E se per Sonego era difficile sperare in un successo, da Arnaldi e Darderi sono arrivate due controprestazioni.

Sonego, Darderi e Arnaldi: uscita di massa azzurra

Non è stata esattamente una giornata da ricordare per i colori italiani al Miami Open, ai 32esimi e nel giro di poche ore sono in tre a prendere la via dell’uscita e anche con qualche rammarico. Si comincia da Luciano Darderi, il cemento non è di certo la sua superficie preferita ma prima del match arriva il forfait di Hurkacz. Al posto del polacco c’è l’australiano Walton, numero 86 del mondo; per l’azzurro è un’occasione ghiottissima di provare a fare strada nel torneo della Florida e invece arriva una sconfitta secca in due set.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Non va molto meglio a Matteo Arnaldi, il ligure dopo una grande crescita nel 2023 e delle ottime prestazioni nel 2024 (anche se un po’ a sprazzi) continua a mancare di continuità e il match contro Machac ne è la dimostrazione perfetta. Il ceco vince facilmente il primo set, mentre l’azzurro sale in cattedra con un perentorio 6-1 nel secondo. Ci si aspetta un “decisivo” tutto emozioni ma è ancora il ceco a dominare e a chiudere la contesa 6-3.

Poco da fare invece per Lorenzo Sonego. Il piemontese mette in campo la sua solita grinta e costringe lo statunitense Taylor Fritz a una vera e propria battaglia con il finalista di Torino che vince il primo set solo al tiebreak. Nel secondo Sonny continua a dare battaglia ma alla fine è costretto alla resa.

Miami Open: tutti i risultati del tabellone maschile

Bolelli-Vavassori avanzano agli ottavi

A provare a tenere alta la bandiera dell’Italia ci prova anche il doppio azzurro formato da Bolelli e Vavassori. Il primo turno sembrava abbordabile sulla carta e i due azzurri, teste di serie numero 3, sono stati bravi a rendere facile anche sul campo il match contro la coppia formata dall’uruguaiano Behar e dallo statunitense Galloway. Nel prossimo turno per i due azzurri c’è la sfida con la coppia americana composta da Harrison e King.

Errani e Paolini, che fatica

Partita che si rivela molto più complicata del previsto quella che devono affrontare Sara Errani e Jasmine Paolini. Le campionesse olimpiche di Parigi 2024 vincono d’autorità il primo set (6-1) contro la coppia formata da Sutjiadi e Kichenok. Sembrano in totale controllo anche nel secondo ma accusano una brutta battuta d’arresto e finisco per cedere 7-5. Si decide tutto al supertiebreak nel terzo set con le due azzurre che con un po’ di fatica riescono a portare a casa il passaggio del turno. Agli ottavi sfideranno la coppia formata dalla spagnola Bucsa e dalla giapponese Kato.