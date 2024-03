Miami Open, Binaghi in tribuna per Sinner: il presidente pizzicato a farsi massaggiare la schiena, web in tilt

Durante il match tra Sinner e Machac le telecamere hanno indugiato a lungo sul numero uno della Federtennis impegnato in una curiosa operazione: tanti sberleffi e qualche critica.

Chi ha visto in diretta il match tra Jannik Sinner e Tomas Machac, valevole per i quarti di finale del Miami Open, ricorderà bene la scena. Anche perché l’obiettivo del regista ha indugiato su quel curioso spettatore a lungo, almeno per una quindicina di secondi. Sì, era proprio lui: Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, in tribuna all’Hard Rock Stadium ad assistere al match del tennista di punta del movimento azzurro. E cosa c’è di meglio, durante la partita, di un massaggio col gomito?

Miami Open, Binaghi in tribuna durante Sinner-Machac

Binaghi è stato pizzicato dalle telecamere durante una pausa di gioco, sul punteggio di 3-3 nel corso del primo set. Polo rosa, viso abbronzato, cappellino col logo di SuperTennis e aria sorniona. Dietro di lui una donna, intenta in una delicata operazione: un massaggio col gomito, appunto. Col presidente che, imperterrito, dava disposizioni e direttive: “Più centrale, un po’ più centrale”. Immagine che i gestori della pagina Facebook “Tenniste brutte” hanno clamorosamente immortalato.

Massaggio col gomito, Binaghi bersagliato sui social

Tantissimi i commenti, quasi tutti sarcastici. “Ha un ‘non so che’ di Edward Norton”, scrive Mattia. “Più che un massaggio è parso un grattamento”, l’osservazione di Gian Domenico. “È una tecnica decontratturante, me lo fa anche il mio osteopata: serve per sciogliere il muscolo contratto”, la spiegazione dettagliata di un’altra utente. E ancora: “Un misto tra Gascoigne e Bastianich”, ironizza Andrea. Mentre Diego è caustico pensando a un curioso “incidente” occorso nella precedente partita di Sinner: “Si spera in un nuovo ‘rimpallo effetto Naldi’.…è difficile ma io ci credo”.

Non solo sarcasmo: “Il patriarcato nel tennis spiegato bene”

Ma la scenetta cult di Binaghi che si fa massaggiare la schiena col gomito non ha suscitato soltanto commenti scherzosi. “Il patriarcato nel mondo del tennis spiegato bene”, un commento piccato. “Imbarazzante, l’hanno inquadrato per più di un minuto di fila con la moglie schiava dietro che gli massaggiava la schiena col gomito”. O anche: “Le api di Indian Wells non erano niente al confronto”.