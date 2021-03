Miami, Tsitsipas elimina Sonego

Finisce agli ottavi l’avventura di Lorenzo Sonego al Masters 1000 di Miami. Il tennista azzurro ha dovuto cedere al greco Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero 2 del torneo, che si è imposto in due set con i parziali di 6-2 7-6 (2). Della pattuglia italiana in Florida resta così in corsa solo Sinner, che questa sera se la vedrà con il kazako Bublik per un posto in semifinale.

Ai quarti di finale Tsitsipas affronterà invece il polacco Hubert Hurkacz, che ha battuto a sorpresa il numero 19 del mondo Milos Raonic.

OMNISPORT | 31-03-2021 07:38