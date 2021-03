Michael Jordan spiega le ambizioni di Charlotte

Con una percentuale di successi superiore al 50 nella prima metà dell’annata, gli Charlotte Hornets sono una delle rivelazioni della regular season nella Eastern Conference.

L’illustre patron della franchigia di coach Borrego è Michael Jordan che non ha nascosto le proprie ambizioni nel lungo periodo: “Il nostro obiettivo è costruire un team che sia in grado di vincere ogni anno e che diventi un riferimento per i Free Agents”.

“Il fatto che Charlotte sia una grande città – ha aggiunto – fa sì che la nostra diventi una destinazione ambita, anche grazie ad uno staff tecnico di livello e all’organizzazione che ci siamo dati”.

Jordan ha poi elogiato un giocatore in particolare,: “LaMelo Ball si sta adattando all’NBA meglio di quanto si potesse immaginare e sperare. Sta superando le nostre aspettative”.

