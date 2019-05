Michael Terlizzi è al centro del gossip: lite al Grande Fratello

Michael Terlizzi è uno dei personaggi, all’interno della casa del Grande Fratello, che ha suscitato più emozioni e per la sua malformazione, di cui ha esplicitato l’incidenza nella sua vita gradatamente nel corso del reality, e per l’equilibrio dimostrato.

Il suo merito è di aver gestito con estrema intelligenza (televisiva) le allusioni, le mezze frasi e quanto censurato dalla stessa conduttrice, Barbara d’Urso, con un intervento in diretta ormai celebre nei confronti di Kikò. Ma la sua prepotente e silenziosa personalità (in questa edizione numero 16) non è al centro delle discussioni all’interno delle mura di Cinecittà e dei salotti dursiani. Di Michael si parla, e non poco, per via del suo orientamento sessuale, un tema caro a Cristian Imparato (ormai eliminato) e a Edoardo Ercole (figlio di Beppe e Serena Grandi), il quale ha rilanciato l’argomento con tanto di indiscrezione.

Anche stavolta, papà Franco è intervenuto per difendere il figlio Michael. “Non sarebbe comunque un problema”, ha dichiarato a DipiùFranco Terlizzi, ex pugile e naufrago dell’Isola. “Lui ha avuto moltissime avventure – ha detto – anche se credo che non si sia mai innamorato seriamente di nessuna ragazza”. Franco ha anche parlato della malattia del figlio, una malformazioneche non gli consente la piena padronanza di alcuni movimenti degli arti superiori: “Per farlo curare ho anche dovuto chiedere alcuni prestiti, ma non mi è mai importato: per lui avrei fatto qualsiasi cosa. Sono convinto di aver fatto la scelta giusta (…) Ha capito che può essere amato nonostante la sua malattia. Ora ne sono certo, si è finalmente liberato da un peso portato dentro per anni”.

Torniamo sulle frasi pronunciate da Edoardo Ercole, figlio di Serena Grandi, che aveva svelato a Barbara d’Urso quanto Gianmarco Onestini gli avrebbe confessato su Terlizzi. Durante il programma Temptation Island, a cui entrambi hanno partecipato come tentatori, Michael aveva dimostrato una certa simpatia nei riguardi di Onestini junior. Il confronto, nella casa, su questo argomento è stato duro: Gianmarco ha negato in tutti i modi le affermazioni di Ercole. “Io – queste le parole di Onestini – rispondo di quello che dico io, Edoardo può dire quello che vuole, però i fatti non sono questi. Non metto in dubbio la sessualità di Michael e per me queste parole lasciano il tempo che trovano”.

“Prima di dire certe cose – ha proseguito – ti prego di fare attenzione perché il bene che io voglio a Michael lo sappiamo ed è indiscutibile. Lo puoi chiedere ai miei genitori! Adesso però non ti permetto di dire che metto in difficoltà lui. Hai capito male e non è così!”. Terlizzi non si è risentito per la discussione, sebbene Barbara d’Urso gli abbia fatto notare come sia sempre al centro del gossip per il suo orientamento sessuale. “Da quando sei entrato nella casa continuano ad uscire notizie, persone che parlano, portano prove e riferiscono tutte di questa presunta omosessualità. Sono tante le persone che continuano a dire questo. Ci deve essere un motivo”. La chiosa sul tema di Cristiano Malgioglio ha rasserenato, moderatamente, gli animi anche se di Michael si continuerà a discutere.

