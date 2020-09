Mick Schumacher come papà Michael: trionfo e lacrime a Monza

Gioia e commozione in casa Ferrari per il trionfo di Mick Schumacher in gara 1 del Gran Premio d’Italia di Formula 2, ottava prova del campionato. Il pilota della Prema Racing riporta il cognome della leggenda ferrarista Michael sul gradino più alto del podio a Monza, a 14 anni dall’ultima vittoria del sette volte campione del mondo di Formula 1.

La prestazione di Schumi Jr., pilota della Ferrari Driver Academy, consola il Cavallino, che ha vissuto un sabato nero nella classe regina con le pessime qualifiche di Charles Leclerc e Sebastian Vettel, finiti al tredicesimo e diciassettesimo posto.

Mick Schumacher nella Feature Race si è imposto davanti all’italiano Luca Ghiotto (HitechGP) e al danese Christian Lundgaard (ART Grand Prix). Grazie a questa vittoria, il figlio d’arte sale al terzo posto in classifica generale con 131 punti, a sole tre lunghezze dalla testa della classifica. “E’ speciale vincere qui a Monza. Il campionato? penso solo a divertirmi e a questa gara”, ha detto molto emozionato.

Per Mick decisivo lo scatto in partenza, che gli ha consentito di risalire immediatamente dalla settima alla seconda posizione. Al pit stop il sorpasso decisivo che ha permesso al tedesco di imporsi all’Autodromo e di rilanciare le sue ambizioni di F1 (si sussurra di un possibile posto in Alfa Romeo nel 2021).

Sui social i tifosi della Ferrari festeggiano e ritrovano il sorriso dopo le pessime prove di Leclerc e Vettel. E c’è chi torna a paragonare Mick al padre.

OMNISPORT | 05-09-2020 19:30