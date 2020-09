F1, Ferrari umiliata a Monza: Vettel e Leclerc eliminati, pole Hamilton

Lewis Hamilton ha conquistato la pole position nelle qualifiche del Gran Premio d’Italia: all’Autodromo di Monza il campione del mondo stabilisce il nuovo record del tracciato in 1:18.887, precedendo il compagno della Mercedes Valtteri Bottas. Segue un ottimo Carlos Sainz, terzo con la sua McLaren davanti alla Racing Point di Sergio Perez e alla Red Bull di Max Verstappen. Nella top ten anche Norris, Ricciardo, Stroll, Albon e Gasly.

La Ferrari vive invece il sabato più nero degli ultimi decenni, e proprio sulla pista di casa: per la prima volta dal 1984 entrambi i piloti delle Rosse sono esclusi dalle prime dieci posizioni in griglia di partenza all’Autodromo. Charles Leclerc, eliminato in Q2, è tredicesimo. Addirittura diciassettesimo Sebastian Vettel, eliminato in Q1: il tedesco scatterà dalla penultima fila, è il peggiore risultato negli ultimi 60 anni a Monza per il Cavallino, se si escludono guasti tecnici o incidenti.

LE QUALIFICHE

Q1: Lewis Hamilton è già al comando con il tempo di 1:19.514, seguito dal compagno di scuderia Bottas. Grande caos nel finale di manche, tutte le monoposto sono in pista e tanti piloti non riescono a lanciarsi.

Ne fa le spese Sebastian Vettel, che non riesce a sfruttare l’ultimo giro utile e viene subito eliminato insieme a Grosjean, Giovinazzi, Russell e Latifi. Il quattro volte campione del mondo partirà dalla diciassettesima posizione sulla pista di casa.

Q2: ancora il campione del mondo Hamilton in grande spolvero, il pilota inglese fa segnare il nuovo record della pista in 1:19.052. Ma Bottas lo frantuma nel finale di manche, piazzando il tempo di 1:18.952, nuovo primato all’Autodromo.

Sipario Ferrari: Leclerc è eliminato dal Q3 insieme a Kvyat, Ocon, Raikkonen e Magnussen.

In Q3 solito duello tra Hamilton e Bottas per la pole position, mentre non brilla Verstappen. La zampata di Lewis arriva all’ultimo giro: 1:18.887, record della pista e pole in casa della Ferrari.

Griglia di partenza (primi dieci)

1 L. Hamilton (B) Mercedes 1’18″887

2 V. Bottas (B) Mercedes +00″069

3 C. Sainz (B) McLaren +00″808

4 S. Perez (B) Racing Point +00″833

5 M. Verstappen (B) Red Bull +00″908

6 L. Norris (B) McLaren +00″933

7 D. Ricciardo (B) Renault +00″977

8 L. Stroll (B) Racing Point +01″162

9 A. Albon (B) Red Bull +01″203

10 P. Gasly (B) AlphaTauri

OMNISPORT | 05-09-2020 16:12