Mick Schumacher in F1, arriva l'annuncio di Haas e Alfa Romeo

Sempre più vicino l’approdo di Mick Schumacher in Formula 1. Se due indizi fanno una prova l’annuncio della “promozione” del figlio di Schumi in una monoposto ufficiale è sempre più vicina anche stando a sentire quello che hanno dichiarato a margine del Gran Premio del Mugello i due team principal di Hass e Alfa Romeo, rispettivamente Günther Steiner e Frédéric Vasseur.

Le emozioni di Schimi jr sulle F2004 di papà

Il figlio del grande Michael ieri ha fatto rivivere l’emozione della rossa che ha vinto l’ultimo mondiale con papà Schumi nel 2004 girando al Mugello nel giorno del 1000° gran premio della storia della Ferrari in F1 proprio con la F2004. Mick Schumacher sta andando forte in F2 e proprio nelle due gare in Italia, Monza e Mugello, si è issato in testa al campionato davanti peraltro al compagno di FDA Callum Ilott, altro predestinato per molti al salto in F1.

Schumacher in F1, le parole di Steiner e Vasseur

Per molti è già scritto il futuro di Mick in Formula 1 dal prossimo anno. Ma su quale monoposto. Nel week end toscano Haas e Alfa Romeo, entrambe motorizzate Ferrari si sono ancora una volta sbilanciate. Il team principal del Biscione, Frédéric Vasseur ha dichiarato: “Sono sicuro che vedremo presto Mick in F1“. Gli ha fatto eco il team principal Haas Günther Steiner: “Siamo nella fase di riflessione. È possibile che daremo almeno una macchina a un giovane talentuoso – le parole al quotidiano danese B.T. – Ho parlato con tutti i potenziali piloti in ottica-2021 e ho fatto una lista per Gene Haas con una decina di nomi. Tra questi anche Grosjean e Magnussen ma ne conoscete anche due degli altri” con riferimento proprio a Schumacher e un altro pretendente forte a diversi sedili liberi in F1, il tedesco Nico Hülkenberg.

SPORTEVAI | 14-09-2020 11:52