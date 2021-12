02-12-2021 16:40

Il pilota della Haas Mick Schumacher ha parlato in vista del Gran Premio in Arabia Saudita: “I muri sono molto vicini, e bisognerà avere un livello di concentrazione estremamente alto, soprattutto in gara”.

Schumi Jr. ha fatto un paragone con il circuito cittadino di Macao: “Quando ho corso a Macao è stata la prima volta che ho guidato in una gara del genere. In quell’occasione è stato divertente e qui c’è già un fascino simile a quello di Macao“.

