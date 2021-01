Miglior giocatore danese 2020, vince Kasper Schemichel

Kasper Schemichel, portiere del Leicester, è stato votato miglior giocatore danese del 2020. Il portiere ha raccolto il 36,5% delle preferenze, battendo di un soffio Pierre-Emile Højbjerg (35%). Terzo il difensore del Milan, Simon Kjaer.

Le parole del portiere delle Foxies, che riceve questo premio per la terza volta in carriera:

“Significa moltissimo, perché sono i colleghi che hanno votato per me. Sono arrivato davanti a giocatori che si sono comportati eccezionalmente bene. Ciò rende questo premio davvero speciale”.

Una parola anche sul terzo classificato, Simon Kjaer: “Simon è un leader da molti anni, ma soprattutto quest’anno lo è stato sia per la Nazionale che per il Milan. È stato davvero eccellente e sono davvero felice. Sembra che abbia trovato una casa dove riesce a dare il meglio di sé e lo apprezzano, come noi in Danimarca”.

OMNISPORT | 07-01-2021 22:41