Miguel Angel Lopez dà forfait al Tour de France

21-06-2022 11:48

Niente da fare. Quando mancano circa una decina di giorni all’inizio della Grande Boucle, arriva un forfait da parte dell’Astana Qazaqstan.

Purtroppo per Miguel Angel Lopez questo inizio di stagione è da dimenticare. Il ciclista colombiano infatti, dopo aver lasciato prematuramente il Giro d’Italia non prenderà parte neanche del Tour de France, il cui inizio è previsto per venerdì 1 luglio. L’infortunio patito nella caduta della quarta tappa del Giro, quella che portava all’Etna, che lo ha poi costretto al ritiro, si fa ancora sentire e gli allenamenti non sono stati del tutto ripresi.

Gli obiettivi dell’afiere dell’Astana Qazaqstan erano senza dubbio diversi. Al Giro l’idea era quella di lottare almeno per il podio, al Tour pensava invece di essere un protagonista. Se si esclude la vittoria al Tour of the Alps, per adesso nulla è andato come doveva andare per il colombiano.

Futuro. Lopez a questo punto, si concentrerà maggiormente sul finale di stagione: quasi certa la sua partecipazione alla Vuelta di Spagna, per poi magari puntare al Lombardia.