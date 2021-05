Mihajlovic: "Juventus? Zero regali, spero non sbagli l'arbitro"

Sinisa Mihajlovic, dopo il pareggio del Bologna col Verona, in conferenza stampa ha parlato del match con la Juventus: “L’arbitro sarà in campo, e mi auguro che arbitrerà bene, visti gli ultimi precedenti – ha spiegato l’allenatore serbo -. Sulla carta non dovrebbe esserci partita, perché noi non ci giochiamo nulla e loro un posto in Europa. Ma abbiamo visto il Milan ieri: si parte da zero a zero, si vedrà il risultato alla fine”.

La Juve si aspetta un regalo: “Nella vita non mi ha mai regalato niente nessuno: io non faccio regali, i regali li faccio a me, alla mia squadra”. Miha dribbla le domande sul suo futuro: “Se parlassimo adesso di futuro non sarebbe futuro, sarebbe presente”.

OMNISPORT | 17-05-2021 23:45