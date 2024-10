Milan, Abraham notte horror: punito, riabilitato, entra e in 2' si divora un gol, si lussa la spalla ed esce

L'attaccante era stato spedito in panchina per l'insubordinazione sui rigori a Firenze: appena entrato e voglioso di riscatto ha combinato un guaio

Quando Fonseca, nella conferenza di ieri, aveva detto: “Chi ha sbagliato deve pagare”, tutto poteva pensare Tommy Abraham che quelle parole si sarebbero trasformate in una sorta di fatwa. Il bomber ex Roma è stato punito con la panchina nella gara con l’Udinese ma il guaio vero è arrivato quando è entrato a poco più di un quarto d’ora dalla fine.

Abraham entra tra gli applausi al posto di Morata

Al 73′ della gara con l’Udinese Fonseca ha richiamato uno stremato Morata per inserire Abraham, dopo aver usato il pugno duro nei confronti suoi, di Leao e di Tomori per le polemiche di questi giorni. L’ex Roma, accolto anche dagli applausi del pubblico, è apparso subito voglioso e si è procurato una bella occasione ma quello che è successo dopo è da mai dire gol.

Il gol mangiato e l’infortunio

L’inglese su un cross in area ha fatto da torre in area per Pulisic che ha trovato il varco per tirare vedendosi la conclusione respinta dal portiere dell’Udinese. Sulla palla si è avventato Abraham da due passi, doveva solo spingerla in rete ma ha sbagliato l’intervento di sinistro, è incespicato finendo lui stesso nella rete. Udinese salva ma dopo un minuto Chiffi ha dovuto interrompere il gioco perchè l’attaccante era ancora dentro la porta a lamentarsi.

Nella caduta Abraham infatti si è lussato la spalla (stesso infortunio riportato un anno e mezzo fa) e sono state necessarie le cure del medico per farlo rialzare, sia pur dolorante. Inevitabile la sostituzione: la sua partita è durata solo 180 secondi ed ha scatenato l’ironia dei tifosi.

La reazione dei tifosi sul web

Fioccano i commenti: “Quando la svirgola si vede la spalla che esce dall’articolazione e poi: “Abraham proprio sfortunato, però lì eri a zero metri dalla linea di porta” e anche: “Spero per lui sia “solo” una lussazione…” e ancora: “Abraham… ma cosa ci voleva a fare sto gol” oppure: “Abraham è un catorcio, e anche questo lo sapevamo tutti tranne Moncada e Furlani”

C’è chi scrive: “A Abraham serve una porta larga trenta metri per segnare, che piedi maleducati” e poi: “Ditemi che è uno scherzo Abraham” e anche: “Abraham lo fa apposta dai”, oppure: “Tammy deve buttare il pallone dentro la porta non il suo corpo ” e anche: “Come se magna i goal Abraham nessuno mai. Benvenuti nel nostro mondo amici milanisti” e infine: “Dai Abraham lo fai apposta per le clip tiktok fai il serio”