Milan, ad un passo il rinnovo di Hakan Calhanoglu

Il Milan sta costruendo nel tempo un gruppo solido ed un nucleo esperto e attaccato alla maglia. Tra i giocatori che militano da più tempo con la casacca rossonera addosso c’è Hakan Calhanoglu, trequartista e numero 10 del Milan, diventato un vero e proprio pilastro della squadra dall’arrivo di Stefano Pioli un anno fa. Il contratto del fantastista ex Bayer Leverkusen, tuttavia, scade a giugno 2021, e la società ha fretta di fargli firmare il rinnovo. Nonostante i contatti stiano andando avanti già da diverse settimane, sembra che negli ultimi giorni qualcosa si sia mossa, e che ora l’accordo sia davvero molto vicino.

Secondo quanto riferito da todofichajes.com, infatti, negli ultimi giorni ci sono stati contatti costanti tra l’entourage del giocatore e la dirigenza rossonera. Entrambe le parti stanno cercando di limare la distanza che esiste tra domanda (intorno ai 6 milioni di euro a stagione) e offerta (si parla di 4 più bonus allo stato attuale delle cose). Distanza dunque non incolmabile, e la sensazione è che si concluderà cercando di incontrarsi nel mezzo.

L’impressione che la trattativa per il rinnovo possa andare in porto la da anche il Mister Stefano Pioli, che nel finale della sfida tra Lazio e Milan si era espresso così sul numero 10:

“Rinnovo Calhanoglu? Non penso che ci siano problemi. Calha sta benissimo con noi e col club. Sono sicuro che la sua volontà sia quello di rimanere, poi c’è una trattativa. Club, area tecnica, io e il giocatore vogliamo la stessa cosa, ha raggiunto livelli importanti e può ancora crescere. Un giocatore su cui puntare”.

Calhanoglu è uno dei leader tecnici di questa squadra, e con il passare delle partite diventa sempre più importante. Le prestazioni di questo ultimo anno dimostrano come sarebbe davvero difficile trovare un giocatore che possa rimpiazzarlo, ed è proprio per questo che Maldini ha così fretta di chiudere la trattativa. In ogni caso ci sono ancora diversi dettagli da sistemare, ma la storia d’amore tra il Milan e Calhanoglu sia destinata a continuare.

OMNISPORT | 26-12-2020 21:03