Milan, allarme Covid: un giocatore in isolamento. Salta il Nizza

I casi da Covid – 19 continuano ad aumentare e iniziano a impattare anche sulla preparazione delle squadre di serie A.

È di oggi, 31 luglio, la notizia che il giocatore del Milan, Ismaël Bennacer, è stato trovato positivo al virus. A dare l’annuncio la stessa società tramite comunicato stampa.

AC Milan comunica che Ismaël Bennacer non è stato convocato per l’amichevole contro l’OGC Nice in quanto risultato positivo a un tampone a domicilio, eseguito in settimana. Le autorità sanitarie locali di competenza sono state tempestivamente informate. Il giocatore sta bene e continua ad allenarsi a casa. Si precisa che Ismaël non ha avuto contatti con il resto della squadra dall’amichevole di sabato scorso contro il Modena. Altresì il gruppo squadra è risultato negativo a tutti i tamponi effettuati questa settimana, compreso il molecolare in vista della trasferta di Nizza.

Il giocatore quindi si trova al momento in isolamento e salterà la trasferta per l’amichevole con il club francese.

Intanto oggi la formazione di Pioli scenderà in campo alle 20.30 all’Allianz Riviera, in un test molto utile per la squadra rossonera per capire le condizioni di tutti.

Con molta probabilità non ci sarà nemmeno Simon Kjaer rientrato a Milano dalla Danimarca solo nella giornata di ieri. Probabile che Olivier Giroud sia del match ma difficilmente partirà dall’inizio.

Prima punta Leao, Diaz trequartista e Krunic e Saelemaekers sugli esterni e potrebbero entrare anche Hauge, Daniel Maldini, Colombo (sempre che non venga escluso per motivi di mercato), Roback ed altri ragazzi della Primavera.

31-07-2021