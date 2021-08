Milan, altra cessione in vista per far cassa

Resta molto attivo sul mercato il Milan che, dopo gli innesti di Maignan, Giroud e Ballo-Tourè, ha deciso di concentrarsi sulle operazioni in uscita con il duplice intento di sfoltire il numero di giocatori a disposizione di Stefano Pioli e raggranellare un buon tesoretto per mettere poi a segno gli ultimi colpi in entrata della sessione.

In quest’ottica, archiviate le cessioni di Caldara al Venezia e di Hauge all’Eintracht Francoforte, la società di via Aldo Rossi nelle prossime ore proverà a piazzare Andrea Conti, Tommaso Pobega e, prima ancora, un giocatore che in precedenza aveva più volte affermato di non voler cambiare maglia quest’estate.

Stiamo parlando di Samuel Castillejo, uno che nelle scorse settimane aveva apertamente manifestato il desiderio di vestire rossonero anche nel 2021/22.

Di lui però, nonostante i proclami di fedeltà, negli ultimi tempi hanno chiesto diverse società spagnole (Espanyol, Valencia, Celta Vigo e Betis Siviglia su tutte), sondaggi questi che non hanno portato a nulla finché recentemente non ha bussato con insistenza alla porta di Casa Milan il Getafe di José Miguel “Míchel” González.

Gli Azulones, in barba alle volontà del giocatore, hanno dapprima chiesto informazioni e poi hanno continuato a mantenere aperto il canale con Milano, un approccio questo che, unito al diretto corteggiamento nei confronti del giocatore (l’agente Manuel Garcia Quilon ha negoziato oggi il contratto con la società iberica), porterà nelle prossime ore al trasferimento del nativo di Malaga dalle parti di Madrid.

Al momento infatti, per chiudere la trattativa manca solo l’accordo tra Getafe e Milan il quale sperava di racimolare dalla cessione una cifra tra gli 8 e 10 milioni di euro ma che invece, molto più probabilmente, abbasserà le pretese accettando di incassare qualcosa meno.

Maldini e Massara, dunque, aspettano impazienti l’offerta del club madrileno con la speranza che, considerati anche i recenti segnali di apertura, la prima proposta formulata possa immediatamente soddisfare i requisiti rossoneri.

OMNISPORT | 11-08-2021 19:34