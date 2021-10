Milan, altra tegola: Pioli perde un altro pezzo da novanta

Mancano sempre meno giorni alla ripresa del campionato ma in casa Milan aumentano i problemi.

La sosta per le nazionali infatti sta portando una serie di notizie sempre più allarmanti a Stefano Pioli che, contro l’Hellas Verona sabato, non potrà contare su due tra le sue pedine più importanti.

Dopo il forfait certo di Mike Maignan, atteso venerdì da un intervento in artroscopia per risolvere i problemi al polso sinistro che da qualche tempo lo stanno tormentando, il tecnico rossonero dovrà rinunciare anche a Theo Hernandez.

Il giocatore, impegnato recentemente con la Francia nella vittoriosa fase finale della Nations League (portata a casa grazie al 2-1 inflitto alla Spagna), è risultato positivo al Covid-19.

A comunicarlo è stato direttamente il club di via Aldo Rossi che, in una breve nota, ha spiegato come l’esterno transalpino non soffra di particolari sintomi.

“AC Milan comunica che Theo Hernández di rientro dalla Nazionale è risultato positivo ad un tampone effettuato a domicilio. Le autorità sanitarie competenti sono state informate e il calciatore sta bene” si legge sul sito ufficiale del club rossonero, alle prese con un numero sempre maggiore di defezioni in un momento della stagione che si annuncia denso di appuntamenti di rilievo.

Il Milan infatti, riaccolti i nazionali, sarà infatti chiamato a disputare ben cinque gare in quindici giorni, alcune delle quali (vedi la gara col Porto in Champions League e quella con la Roma in campionato) di notevole importanza per i propri cammini in Italia e in Europa.

Pioli però dovrà affrontare questo periodo delicato dell’anno senza il proprio portiere titolare, senza Messias (anch’egli nuovamente ai box) e senza la spinta decisiva sulla fascia di Hernandez, un uomo che, con le sue cavalcate, in più circostanze finora è stato un vero e proprio fattore per i rossoneri.

