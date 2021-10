Roma, Pietro Berardi è il nuovo Ceo

Volto nuovo nell’assetto dirigenziale della Roma. Il nuovo Ceo del club giallorosso è infatti Pietro Berardi, che prende il posto di Guido Fienga.

Il manager, 47 anni, emiliano, laureato alla Bocconi, arriva nel club giallorosso dopo una carriera nazionale e internazionale di alto livello manageriale che lo ha visto lavorare per 15 anni negli Stati Uniti per Fiat Chrysler e per Nissan. All’inizio del 2020 era stato nominato Presidente e ceo di Pirelli nel Nord America. Sarà il responsabile della sfera commerciale e si occuperà di marketing e business.

Queste le prime parole di Berardi al sito ufficiale del club dopo la nomina:

“Sono davvero onorato di unirmi all’AS Roma in un momento così emozionante di crescita del Club. Voglio ringraziare la famiglia Friedkin per avermi affidato la responsabilità di dare seguito a tutte le ambizioni che hanno in mente per questa fantastica Società. Tutti conoscono il profondo legame che l’AS Roma ha con Roma, una delle più grandi città al mondo: farne parte è sia un onore sia una responsabilità che prenderò con il massimo dell’impegno e della passione. Non vedo l’ora di iniziare, di incontrare tutti i miei nuovi colleghi e di intraprendere questo percorso per raggiungere ciascuno degli obiettivi che abbiamo davanti. Voglio cogliere l’occasione per ringraziare anche Guido per tutto ciò che ha realizzato durante i suoi anni alla Roma”.

OMNISPORT | 07-10-2021 16:39