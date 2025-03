Milan, anche Gabbia è un caso: lo sfogo dell’agente contro Conceiçao

Con l’arrivo dell’ex tecnico del Porto il difensore ha perso la maglia da titolare: duro attacco del procuratore Tinti in radio

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Non c’è solo il caso del portavoce di Sergio Conceiçao ad agitare il Milan: Tullio Tinti, procuratore di Matteo Gabbia, ha attaccato il tecnico portoghese, accusandolo di preferire giocatori stranieri come titolari nella difesa rossonera.

Milan, scoppia il caso Gabbia

Giornata di polemiche in casa Milan: dopo il caso del portavoce di Sergio Conceiçao, che ha passato informazioni alla stampa venendo poi smentito dallo stesso allenatore lusitano, è scoppiato il caso Gabbia. Tullio Tinti, procuratore del 25enne difensore centrale, si è lamentato in radio della scarsa considerazione che Conceiçao pare avere del suo assistito.

Milan, l’attacco dell’agente di Gabbia a Conceiçao

“Gabbia ha dimostrato di essere da Milan e di avere gli atteggiamenti da giocatore del Milan”, ha dichiarato Tinti con tono polemico a Radio Sportiva. L’agente ha di fatto accusato Conceiçao di preferire i giocatori stranieri rispetto agli italiani come Gabbia. “Essendo italiano deve sempre convincere gli allenatori – ha detto l’agente del difensore – mentre gli altri arrivano e gli danno la maglia”.

Milan, Gabbia e il minutaggio ridotto con Conceiçao

In questa stagione Gabbia è stato praticamente un titolare fisso del Milan fino a quando in panchina sedeva Paulo Fonseca, collezionando sotto la sua gestione 14 presenze di cui 13 dal 1’ e non entrando in campo esclusivamente a causa di problematiche di ordine fisico: in totale, Fonseca ha concesso 1.149 minuti a Gabbia. Con l’arrivo di Conceiçao, il minutaggio di Gabbia si è drasticamente ridotto: ad oggi le partite giocate col nuovo allenatore sono 9, di cui 6 da titolare per un totale di 527 minuti.

Milan, l’origine della frattura tra Conceiçao e Gabbia

La crepa tra di due sembra essersi aperta nella deludente sconfitta del Milan in casa della Dinamo Zagabria dello scorso 29 gennaio: Gabbia giocò da titolare, ma Conceiçao lo sostituì all’intervallo dopo la clamorosa papera del difensore che aveva favorito il momentaneo 1-0 dei croati, poi vittoriosi per 2-1.

Gabbia potrebbe avere però una chance domenica nella trasferta di Lecce: con lo squalificato Pavlovic è favorito rispetto a Tomori per affiancare Thiaw al centro della difesa.