Le probabili formazioni della 28a giornata: Juve-Atalanta, Napoli-Fiorentina, Inter-Monza, Lecce-Milan

Serie A 2024-25, 28° giornata. Chi gioca e chi è assente nelle dieci partite previste nel prossimo turno di campionato

La 28esima giornata è soprattutto la giornata di Juve-Atalanta. Al big match di domenica sera i bianconeri arrivano con un rinnovato ottimismo ma anche con l’infermeria strapiena e mille problemi di formazione per Motta. Il punto critico anche stavolta sembra essere la difesa che molto probabilmente dovrà fare a meno di Gatti e sicuramente di Savona oltre a Bremer e Cabal, con Veiga più no che sì e Kalulu rientrato ma dopo oltre un mese di stop. Probabile l’utilizzo di Kelly ma chi sarà a fargli compagnia là dietro è tutto da capire. Occhi puntatissimi come sempre su Koop, grande ex e su Kolo Muani che dovrebbe partire titolare con Vlahovic in panca. L’Atalanta dal canto suo dovrà rinunciare a Posch e Scalvini e sembra inevitabile rimettere in mezzo al pacchetto arretrato il grande vecchio Toloi. Altro partitone è Napoli-Fiorentina nella quale come ormai d’abitudine Conte dovrà inventarsi qualcosa per supplire alla doppia assenza Anguissa-Neres: probabile l’utilizzo di Billing e Raspadori. La Viola senza Mandragora, dovrebbe puntare sulle geometrie di Fagioli. L’Inter gioca in casa con il Monza in un testa-coda che si annuncia a senso unico: Inzaghi farà ampie rotazioni, visti i concomitanti impegni di coppa. Il Milan si gioca la faccia a Lecce: mancherà Pavlovic per squalifica ma Conceicao farà ugualmente rivoluzioni e purghe; nei salentini forfait del talentuoso Krstovic. Infine lunedì sera Lazio-Udinese, costringerà Baroni a qualche invenzione per supplire alle assenze di Zaccagni e Castellanos alle prese con problemi fisici.

Tutte le probabili formazioni

Venerdì 7 Marzo 2025 ore 20:45 Cagliari 4-3-2-1 Genoa 4-2-3-1 Probabili titolari E. Caprile (25) G. Zappa (28) Y. Mina (26) S. Luperto (6) T. Augello (3) M. Adopo (8) A. Makoumbou (29) A. Deiola (14) N. Zortea (19) F. Coman (9) R. Piccoli (91) Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp Probabili titolari N. Leali (1) S. Sabelli (20) K. De Winter (4) J. Vásquez (22) Aarón Martín (3) P. Masini (73) M. Frendrup (32) A. Zanoli (59) J. Ekhator (21) F. Miretti (23) A. Pinamonti (19) Riserve G. Ciocci, A. Sherri, A. Obert, J. Palomino, G. Gaetano, J. Jankto, R. Marin, M. Prati, N. Viola, M. Felici, K. Mutandwa, L. Pavoletti B. Siegrist, D. Sommariva, A. Matturro, B. Norton-Cuffy, S. Otoa, M. Badelj, H. Cuenca, L. Kassa, R. Malinovskyi, J. Onana, C. Ekuban, M. Cornet, Junior Messias, L. Venturino Squalificati - - Indisponibili Zito Luvumbo - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 30-03-2025 M. Balotelli - Altro, M. Bani - Infortunio alla coscia, M. Thorsby - Lesione al polpaccio - Rientra il 07-04-2025 , Vítinha - Infortunio alla coscia - Rientra il 08-03-2025 , H. Ahanor - Infortunio al ginocchio - Rientra il 31-03-2025 Sabato 8 Marzo 2025 ore 15:00 Como 4-3-3 Venezia 3-5-2 Probabili titolari J. Butez (30) I. Smolčić (28) E. Goldaniga (5) M. Braunöder (27) Álex Valle (41) M. Caqueret (80) M. Perrone (23) L. da Cunha (33) Gabriel Strefezza (7) N. Paz (79) Assane Diao (38) Probabili titolari A. Radu (28) A. Marcandalli (16) J. Idzes (4) Fali Candé (2) A. Zerbin (24) G. Busio (6) H. Nicolussi (14) Kike Pérez (71) M. Ellertsson (77) C. Gytkjær (9) G. Oristanio (11) Riserve Pepe Reina, M. Vigorito, S. Lesjak, Fellipe Jack, Alberto Moreno, D. Alli, Y. Engelhardt, A. Iovine, P. Cutrone, T. Douvikas, A. Fadera, A. Gabrielloni, J. Ikoné M. Grandi, J. Joronen, F. Carboni, J. Schingtienne, B. Bjarkason, C. Conde, I. Doumbia, A. Duncan, S. El Haddad, J. Yeboah, D. Fila, M. Marić Squalificati M. Kempf - Termina il 09-03-2025 - Indisponibili Sergi Roberto - Lesione al polpaccio - Rientra il 16-03-2025 , A. Dossena - Strappo muscolare - Rientra il 09-03-2025 , Iván Azón - Lesione al polpaccio - Rientra il 09-03-2025 R. Haps - Infortunio al piede - Rientra il 09-03-2025 , M. Šverko - Altro - Rientra il 09-03-2025 , M. Svoboda - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 30-06-2025 , F. Stanković - Infortunio al ginocchio - Rientra il 28-04-2025 , R. Sagrado - Infortunio alla coscia - Rientra il 30-03-2025 Sabato 8 Marzo 2025 ore 15:00 Parma 4-3-3 Torino 4-2-3-1 Probabili titolari Z. Suzuki (31) G. Leoni (46) B. Balogh (4) L. Valenti (5) E. Valeri (14) S. Sohm (19) N. Estévez (8) M. Keita (16) M. Cancellieri (22) A. Bonny (13) D. Man (98) Probabili titolari V. Milinković-Savić (32) S. Walukiewicz (4) G. Maripán (13) Saúl Coco (23) C. Biraghi (34) S. Ricci (28) C. Casadei (22) V. Lazaro (20) N. Vlašić (10) E. Elmas (11) C. Adams (18) Riserve E. Corvi, R. Marcone, E. Delprato, M. Løvik, N. Trabucchi, A. Vogliacco, D. Camara, A. Hainaut, E. Plicco, P. Almqvist, A. Haj Mohamed, J. Ondrejka, M. Pellegrino A. Donnarumma, A. Paleari, A. Dembélé, M. Pedersen, A. Masina, B. Sosa, G. Gineitis, I. Ilić, K. Linetty, Y. Karamoh, A. Sanabria Squalificati - - Indisponibili M. Đurić - Altro - Rientra il 30-06-2025 , Hernani - Infortunio alla coscia - Rientra il 09-03-2025 , Y. Osorio - Infortunio alla schiena - Rientra il 01-04-2025 , A. Benedyczak - Distorsione alla caviglia - Rientra il 31-05-2025 , Adrián Bernabé - Infortunio all'inguine - Rientra il 31-03-2025 , V. Mihăilă - Infortunio alla coscia - Rientra il 09-03-2025 , G. Charpentier - Altro - Rientra il 01-06-2025 , A. Circati - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 28-04-2025 , M. Kowalski - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 01-04-2025 D. Zapata - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 01-05-2025 , A. Tamèze - Lesione al polpaccio - Rientra il 09-03-2025 , P. Schuurs - Lesione del legamento crociato anteriore, E. İlkhan - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 01-04-2025 , Z. Savva - Infortunio al ginocchio - Rientra il 09-03-2025 , A. Njie - Altro - Rientra il 05-05-2025 Sabato 8 Marzo 2025 ore 18:00 Lecce 4-2-3-1 Milan 4-2-3-1 Probabili titolari W. Falcone (30) F. Guilbert (12) F. Baschirotto (6) G. Jean (19) A. Gallo (25) L. Coulibaly (29) B. Pierret (75) Tete Morente (7) M. Berisha (5) J. Karlsson (37) N. Krstović (9) Probabili titolari M. Sportiello (57) Álex Jiménez (20) M. Gabbia (46) M. Thiaw (28) T. Hernández (19) Y. Fofana (29) T. Reijnders (14) C. Pulišić (11) João Félix (79) Rafael Leão (10) S. Giménez (7) Riserve C. Früchtl, J. Samooja, Tiago Gabriel, Kialonda Gaspar, M. Sala, Danilo Veiga, L. Banda, Þ. Helgason, M. Kaba, H. Rafia, Y. Ramadani, R. Burnete, K. N’Dri, S. Pierotti, A. Rebić M. Maignan, L. Torriani, D. Bartesaghi, F. Tomori, K. Walker, W. Bondo, Y. Musah, F. Terracciano, T. Abraham, F. Camarda, S. Chukwueze, L. Jović, R. Sottil Squalificati - S. Pavlović - Termina il 09-03-2025 Indisponibili F. Marchwiński - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 31-08-2025 R. Loftus-Cheek - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 15-03-2025 , Emerson Royal - Lesione al polpaccio - Rientra il 07-04-2025 Sabato 8 Marzo 2025 ore 20:45 Inter 3-5-2 Monza 3-5-2 Probabili titolari Josep Martínez (13) Y. Bisseck (31) S. de Vrij (6) F. Acerbi (15) D. Dumfries (2) N. Barella (23) H. Çalhanoğlu (20) H. Mkhitaryan (22) A. Bastoni (95) M. Taremi (99) L. Martínez (10) Probabili titolari S. Turati (30) D. D'Ambrosio (33) A. Izzo (4) T. Palacios (22) Pedro Pereira (13) S. Birindelli (19) A. Bianco (42) K. Zeroli (18) G. Kyriakopoulos (77) S. Ganvoula (35) K. Baldé (17) Riserve R. Di Gennaro, Y. Sommer, M. Aidoo, M. Cocchi, B. Pavard, K. Asllani, D. Frattesi, P. Zieliński, M. Arnautović, J. Correa, M. Thuram A. Mazza, S. Pizzignacco, S. Leković, A. Brorsson, G. Castrovilli, L. Colombo, M. Pessina, K. Urbański, P. Ciurria, O. Forson, K. Maussi Martins, Dany Mota, A. Petagna, S. Vignato Squalificati - - Indisponibili M. Darmian - Infortunio alla coscia - Rientra il 31-03-2025 , F. Dimarco - Infortunio alla coscia - Rientra il 31-03-2025 , V. Carboni - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 30-06-2025 L. Caldirola - Altro, G. Caprari - Strappo muscolare, R. Gagliardini - Infortunio alla coscia, S. Sensi - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 16-03-2025 , A. Carboni - Infortunio alla coscia Domenica 9 Marzo 2025 ore 12:30 Hellas Verona 5-3-2 Bologna 4-2-3-1 Probabili titolari L. Montipò (1) P. Dawidowicz (27) D. Coppola (42) D. Ghilardi (87) C. Niasse (10) O. Duda (33) T. Suslov (31) C. Tengstedt (11) A. Sarr (9) D. Faraoni (5) J. Tchatchoua (38) Probabili titolari Ł. Skorupski (1) D. Calabria (14) S. Beukema (31) J. Lucumí (26) C. Lykogiannis (22) L. Ferguson (19) T. Pobega (18) R. Orsolini (7) G. Fabbian (80) D. Ndoye (11) S. Castro (9) Riserve A. Berardi, S. Perilli, D. Bradarić, F. Daniliuc, Y. Okou, D. Oyegoke, T. Slotsager, A. Bernede, G. Kastanos, D. Lazović, J. Ajayi, A. Cissè, M. Lambourde, Dailon Livramento N. Bagnolini, F. Ravaglia, N. Casale, L. De Silvestri, Juan Miranda, M. Aebischer, O. El Azzouzi, N. Moro, N. Cambiaghi, T. Dallinga, B. Domínguez, J. Odgaard Squalificati - R. Freuler - Termina il 10-03-2025 Indisponibili S. Serdar - Infortunio alla coscia - Rientra il 31-03-2025 , A. Harroui - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 30-06-2025 , M. Frese - Infortunio al ginocchio, D. Mosquera - Strappo muscolare E. Holm - Infortunio alla coscia - Rientra il 17-03-2025 Domenica 9 Marzo 2025 ore 15:00 Napoli 4-3-3 Fiorentina 3-5-2 Probabili titolari A. Meret (1) G. Di Lorenzo (22) Amir Rrahmani (13) A. Buongiorno (4) L. Spinazzola (37) B. Gilmour (6) S. Lobotka (68) S. McTominay (8) M. Politano (21) R. Lukaku (11) G. Raspadori (81) Probabili titolari David de Gea (43) P. Comuzzo (15) Pablo Marí (18) L. Ranieri (6) Dodô (2) C. Ndour (27) D. Cataldi (32) A. Richardson (24) R. Gosens (21) A. Guðmundsson (10) M. Kean (20) Riserve N. Contini, S. Scuffet, Rafa Marín, Juan Jesus, M. Olivera, P. Billing, L. Hasa, C. Ngonge, N. Okafor, G. Simeone T. Martinelli, P. Terracciano, M. Moreno, F. Parisi, M. Pongračić, Y. Adli, N. Fagioli, J. Harder, T. Rubino, L. Beltrán, M. Caprini Squalificati - R. Mandragora - Termina il 10-03-2025 Indisponibili P. Mazzocchi - Lesione al polpaccio - Rientra il 31-03-2025 , F. Anguissa - Lesione al polpaccio - Rientra il 17-03-2025 , David Neres - Infortunio alla coscia - Rientra il 20-03-2025 A. Colpani - Infortunio al piede - Rientra il 16-03-2025 Domenica 9 Marzo 2025 ore 18:00 Empoli 3-4-2-1 Roma 3-4-2-1 Probabili titolari M. Silvestri (1) S. Goglichidze (2) L. Marianucci (35) L. Cacace (13) E. Gyasi (11) A. Grassi (5) L. Henderson (6) G. Pezzella (3) S. Esposito (99) Y. Maleh (93) L. Colombo (29) Probabili titolari M. Svilar (99) Z. Çelik (19) M. Hummels (15) E. Ndicka (5) A. Saelemaekers (56) M. Koné (17) N. Pisilli (61) Angeliño (3) M. Soulé (18) L. Pellegrini (7) A. Dovbyk (11) Riserve F. Brancolini, J. Seghetti, D. Vásquez, M. De Sciglio, J. Sambia, L. Tosto, J. Bacci, V. Kovalenko, A. Asmussen, T. Campaniello, I. Konate, C. Kouamé G. De Marzi, P. Gollini, Saud Abdulhamid, V. Nelsson, D. Rensch, A. Salah-Eddine, T. Baldanzi, B. Cristante, L. Gourna-Douath, L. Paredes, P. Dybala, S. El Shaarawy, E. Shomurodov Squalificati - G. Mancini - Termina il 10-03-2025 Indisponibili T. Ebuehi - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 10-03-2025 , N. Haas - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 30-06-2025 , O. Solbakken - Infortunio alla spalla - Rientra il 10-03-2025 , A. Ismajli - Strappo muscolare - Rientra il 10-03-2025 , S. Żurkowski - Infortunio al ginocchio, T. Anjorin - Infortunio alla coscia, J. Fazzini - Infortunio alla coscia, M. Viti - Infortunio al ginocchio - Rientra il 10-03-2025 - Domenica 9 Marzo 2025 ore 20:45 Juventus 4-2-3-1 Atalanta 3-4-2-1 Probabili titolari M. Di Gregorio (29) T. Weah (22) P. Kalulu (15) L. Kelly (6) A. Cambiaso (27) K. Thuram (19) M. Locatelli (5) K. Yıldız (10) T. Koopmeiners (8) N. González (11) R. Kolo Muani (20) Probabili titolari M. Carnesecchi (29) R. Tolói (2) B. Djimsiti (19) S. Kolašinac (23) R. Bellanova (16) Éderson (13) M. de Roon (15) D. Zappacosta (77) C. De Ketelaere (17) A. Lookman (11) M. Retegui (32) Riserve M. Perin, C. Pinsoglio, Javier Gil, Alberto Costa, J. Rouhi, W. McKennie, S. Mbangula, D. Vlahović F. Rossi, Rui Patrício, T. Del Lungo, M. Brescianini, J. Cuadrado, M. Palestra, M. Pašalić, M. Ruggeri, L. Samardžić, I. Sulemana, D. Maldini Squalificati - - Indisponibili A. Milik - Lesione al polpaccio - Rientra il 30-03-2025 , Douglas Luiz - Infortunio alla coscia - Rientra il 10-03-2025 , Bremer - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 30-06-2025 , J. Cabal - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 30-06-2025 , N. Savona - Infortunio alla coscia - Rientra il 30-03-2025 , F. Gatti - Strappo muscolare - Rientra il 10-03-2025 G. Scamacca - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 30-06-2025 , I. Hien - Infortunio all'inguine - Rientra il 10-03-2025 , G. Scalvini - Infortunio alla spalla - Rientra il 30-06-2025 Lunedì 10 Marzo 2025 ore 20:45 Lazio 4-2-3-1 Udinese 4-4-2 Probabili titolari I. Provedel (94) M. Lazzari (29) S. Gigot (2) Mario Gila (34) Nuno Tavares (30) N. Rovella (6) M. Guendouzi (8) G. Isaksen (18) B. Dia (19) T. Noslin (14) L. Tchaouna (20) Probabili titolari D. Padelli (93) T. Kristensen (31) J. Bijol (29) O. Solet (28) H. Kamara (11) K. Ehizibue (19) S. Lovrić (8) J. Karlström (25) J. Ekkelenkamp (32) F. Thauvin (10) L. Lucca (17) Riserve A. Furlanetto, C. Mandas, Patric, A. Milani, O. Provstgaard, T. Bašić, R. Belahyane, A. Ibrahimović, M. Nazzaro, M. Vecino, Pedro E. Piana, L. Giannetti, C. Kabasele, J. Zemura, Rui Modesto, S. Pafundi, Oier Zarraga, Iker Bravo, K. Davis, D. Pizarro, A. Sánchez Squalificati - - Indisponibili E. Hysaj - Infortunio alla coscia - Rientra il 07-03-2025 , M. Zaccagni - Lesione al polpaccio - Rientra il 07-03-2025 , F. Dele-Bashiru - Distorsione alla caviglia - Rientra il 11-03-2025 , V. Castellanos - Infortunio alla coscia - Rientra il 17-03-2025 M. Okoye - Infortunio alla mano, R. Sava - Infortunio alla mano

Tutte le partite di questa giornata