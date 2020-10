Milan, arriva un sondaggio per Laxalt

Il Milan ha ricevuto un sondaggio per l’esterno Diego Laxalt, che potrebbe lasciare i rossoneri negli ultimi giorni della sessione di mercato.

Secondo quanto riporta calciomercato.com, il Betis di Siviglia vorrebbe il giocatore solamente in prestito, mentre i rossoneri preferirebbero una cessione definitiva. Il Diavolo aspetta anche un’offerta da parte dell’Olympiacos, anche lui interessato all’ex Genoa. Un incontro tra l’entourage del giocatore e i dirigenti del Milan sarebbe imminente per capire come muoversi.

OMNISPORT | 02-10-2020 12:03