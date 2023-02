Dopo la gara tra Milan e Atalanta, Gasperini è stato insultato da alcuni tifosi presenti fuori lo stadio milanese e ha risposto lanciando un panino dalla sua auto

28-02-2023 11:46

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Un gesto di nervosismo che ha fatto il giro della rete. Il protagonista è Gian Piero Gasperini, autore di un gesto molto discutibile, dopo la gara tra il Milan e la sua Atalanta, che ha visto i rossoneri vincere con il risultato di 2-0. Un momento di nervosismo da parte del tecnico dei nerazzurri che è diventato oggetto di pesanti critiche nei suoi confronti.

Milan-Atalanta: Gasperini lancia un panino verso i tifosi

L’Atalanta sta vivendo un momento particolarmente delicato in campionato ed evidentemente il nervosismo per la mancanza di risultati ha messo in difficoltà lo stesso Gian Piero Gasperini. Dopo la gara con il Milan, all’uscita dallo stadio con la sua macchina alcuni tifosi hanno preso di mira l’allenatore urlandogli “non hai mai vinto un c…”. La replica di Gasperini è stata quella di lanciare un panino verso il tifoso a cui ha urlato anche qualcosa. Poi Gasperini ha alzato il finestrino della sua auto ed è andato via.

Atalanta, il momento no e il nervosismo di Gasperini

L’Atalanta ha vissuto una stagione con molti alti e bassi e nell’ultimo periodo sembra essere in difficoltà. Il club nerazzurro è reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro partite con i ko di Sassuolo, Lecce e Milan a fronte della sola vittoria conquistata sul campo della Lazio. Una serie di risultati negativi (a cui si va aggiungere anche l’eliminazione dalla Coppa Italia) che hanno finito per ricacciare i nerazzurri al sesto posto in classifica e più lontani dalla zona Champions League.

Gasperini: il gesto viene condannato dai social

Il gesto di Gasperini dopo la lite con i tifosi fuori dallo stadio San Siro ha fatto il giro del web, il video è infatti diventato molto virale e l’allenatore è finito al centro delle polemiche. “Che brutta figura – dice Luca – ma da uno così cosa puoi aspettarti”. “Gasperini non mi sembra molto educato e non parlo solo di questa occasione – sostiene Alberto – Ha sempre questa aria di superiorità o di finta umiltà”. Sebbene il gesto del tecnico sia condannabile molti puntano il dito anche nei confronti dei tifosi provocatori: “Certo che se dopo ua vittoria vai ad insultare e provocare gli avversari, allora vuol dire che sei proprio un idiota”.