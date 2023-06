Milan, basta cessioni illustri: ora i rinnovi dei big e si comincia a comprare, le mosse dei rossoneri

Dai soldi (tanti) che presto verranno incamerati con la cessione al Newcastle di Tonali, il Milan programma di rifare il look della metà campo

25-06-2023 14:41

Milan pronto a spendere il tesoretto che a breve incamererà dal Newcastle United: quasi 8o milioni per la cessione in Premier League di Sandro Tonali. Ma come e quanti di questi soldi spendere, anche per giustificare gli introiti in bilancio? Chiaro che, proprio per la nuova politica societaria, non tutti i soldi che entreranno verranno spesi. Si bada all’autosostentamento attraverso il mercato, ma ora basta con le cessioni illustri: un bonus extra di oltre 70 milioni al budget di mercato già prestabilito (l’anno scorso fu di 50 milioni e, quest’anno, la cosa dovrebbe ripetersi) costituiscono comunque un ottimo gruzzolo in sede di acquisti.

Il Milan sfoglia la margherita dei successori di Tonali

Il Milan – che è pronto a blindare i big rinnovando i contratti a Maignan e Theo – sfoglia come una margherita le potenziali scelte a metà campo. In cima ai desideri c’è Davide Frattesi del Sassuolo, seguito a ruota da Florentino Luis del Benfica. O uno o l’altro, dal momento che entrambi costano 40 milioni di euro. Per il primo, occorre superare la concorrenza di Inter e Juventus, sul portoghese occorre invece valutare attentamente la situazione relativa alla lista Uefa.

Non solo Frattesi e Florentino Luis: piace sempre Loftus-Cheek e…

Allora spazio anche alla considerazioni delle varie alternative a Frattesi e Florentino Luis. Anzitutto, è sempre attuale il nome di Ruben Loftus-Cheek, già appetito tempo fa da Maurizio Sarri, che avrebbe voluto portarlo alla Lazio. La sua valutazione si aggira tra i 7,5 e i 12,5 milioni di euro e il Chelsea sarebbe pure disposto a cederlo. Ma, attenzione, il classe 19996 inglese, nell’era post Brexit, è extracomunitario. Così come il più giovane (di 7 anni) Carney Chukwuemeka, di passaporto anglonigeriano che, per giunta, i Blues non sarebbero disposti a cedere ma solo a prestare.

Reijnders, profilo da “Moneyball”

Valutato intorno ai 18 milioni è acquisto che ben s’incastra con la nuova politica rossonera basata sul concetto di Moneyball, il centrocampista olandese classe 1998 dell’AZ Alkmaar Tijjani Reijnders, anche se inseguito da mezza Premier League. Le alternative sarebbero il coetaneo e connazionale del PSV Eindhoven Joey Veerman e Morten Hjulmand del Lecce.