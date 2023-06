Milan, l’erede di Tonali può arrivare dal Benfica: chi è e quanto costa

Prodotto del settore giovanile delle Aguias, Florentino Luis - classe 1999 - ha giocato in prestito anche con le maglie di Monaco e Getafe prima di fare rientro a Lisbona

25-06-2023 11:24

Lungo la mediana del Milan, non solo Davide Frattesi del Sassuolo per sostituire Sandro Tonali, diretto al Newcastle United per una cifra pari a 70 milioni di euro più bonus. La compagine rossonera, infatti, avrebbe messo i propri occhi anche su Florentin Luis, classe 1999 del Benfica.

Chi è Florentino Luis, tra gli obiettivi in mediana del Milan

Mediano centrale difensivo portoghese (nato da genitori angolani), classe 1999, Florentino Luis arriva da un’eccellente stagione al Benfica: campionato vinto a +2 sul Porto, quarti di finale di Champions League (con le Aguias eliminate dall’Inter), 50 presenze complessive diventando uno degli uomini più utilizzati di mister Roger Schmidt. Gli manca solo da indossare la maglia della nazionale dopo aver fatto tutta la trafila fino all’Under 21.

Milan, quanti milioni ci vogliono per Florentino Luis?

Per portare Florentino Luis a casa Milan, ci vogliono 40 milioni di euro, esattamente la metà degli 80 complessivi (bonus compresi) dal Newcastle United proposti per Tonali. Dinamico, lottatore nato su ogni pallone, ottima visione di gioco: con queste caratteristiche, Florentino Luis – prodotto del settore giovanile del Benfica che, in passato, lo girò in prestito al Monaco e al Getafe – è già pronto per la Serie A, già avvezzo a palcoscenici importanti e all’adattamento ad altri campionati.

Milan, occhio alla lista Uefa

C’è un però. La lista Uefa, che con la cessione di Tonali (cresciuto nel Lombardia 1, squadra affiliata al Milan) verrebbe depauperata. Ai nastri di partenza della stagione che verrà occorre infatti presentarsi con 4 giocatori cresciuti nel settore giovanile proprio e 4 in altri viviai italiani. Quindi, con Florentino Luis e in previsione di altre operazioni di mercato future, occorre fare bene di conto. E proprio per questo motivo, che ii fari restano ben accesi su Davide Frattesi.