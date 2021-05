Milan-Benevento, le formazioni ufficiali

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-BENEVENTO:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Barba; Dabo, Viola, Ionita; Iago Falque, Improta; Lapadula.

Napoli, Atalanta e Juventus saranno impegnate nella giornata di domenica. Per la corsa Champions la prima a scendere in campo è il Milan di Pioli, raggiunto in classifica da bianconeri e partenopei e deciso a riprendere la marcia per tornare nella massima competizione europea.

Pioli ritrova Ibrahimovic, titolare nel 4-2-3-1 alla pari di Leao, Saelemaekers e Calhanoglu alle sue spalle. In mezzo ci saranno Bennacer e Kessiè, mentre Donnarumma sarà regolarmente tra i pali, difeso da Dalot, Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez.

Dall’altra parte l’ex Inzaghi opta per Lapadula centravanti, supportato da Iago Falque e Improta. A centrocampo ci sono Ionita e Viola insieme a Dabo, con Montipò in porta. Difesa a quattro composta da Depaoli, Glik, Caldirola e Barba. Fuori Gaich e Insigne.

OMNISPORT | 01-05-2021 20:09