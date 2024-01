Milan, Bennacer torna dalla Coppa d’Africa e si ferma, niente Bologna: il timore dei tifosi rossoneri

Il centrocampista algerino del Milan fermato da un problema fisico dopo l’impegno in Coppa d’Africa: i tifosi rossoneri perdono la pazienza dopo l’ennesimo infortunio

25-01-2024 23:35

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Ancora un problema fisico per Ismael Bennacer che si ferma in vista del match tra il Milan e il Bologna in programma sabato sera. Lo staff medico del Milan ha valutato la situazione dopo il ritorno del centrocampista dall’impegno in Coppa d’Africa con la maglia della sua nazionale.

Stop Bennacer: non ci sarà contro il Bologna

Non è un periodo particolarmente fortunato per Ismael Bennacer che fino a questo momento della stagione non è riuscito ad avere un impatto positivo sui risultati del Milan e a mettersi di mezzo è arrivato anche l’impegno in Coppa d’Africa. Il giocatore è tornato a Milano dopo l’eliminazione della sua nazionale e lo staff medico rossonero ha potuto valutare le sue condizioni. Gli esami clinici a cui si è sottoposto il giocatore hanno evidenziato un problema all’adduttore subito con la maglia della sua nazionale, si dovrebbe trattare di una semplice contrattura che però gli impedirà di essere della partita contro il Bologna.

Bennacer: i timori dei tifosi rossoneri

I tifosi del Milan sembrano un po’ spazientiti nei confronti di Bennacer. Un frustrazione nata dopo la decisione del centrocampista di prendere parte alla Coppa d’Africa insieme all’Algeria a distanza di pochissimo tempo da un lungo infortunio che non gli ha permesso di essere un fattore per la squadra di Pioli in questa stagione. In questo campionato l’algerino ha collezionato soltanto 5 presenze e 198 minuti a causa della lunga riabilitazione che ha dovuto affrontare dopo l’operazione al ginocchio alla fine della scorsa stagione.

Sui social tra i tifosi rossoneri cresce dunque la frustrazione per questa situazione e anche un po’ di timore sulle condizioni del giocatore che negli ultimi campionati è stato costretto a saltare diverse partite. “Un anno su due sparisce per mesi, poi digiuna, infine si rompe e appena recuperato va a fare altro”, scrive un fan.

Le scuse all’Algeria

Anche in campo le cose non sono andate particolarmente bene per Bennacer eliminato dalla Coppa d’Africa con la sua Algeria. Il giocatore ha deciso di esprimere alla sua delusione e le sue scuse agli algerini con un lungo post su Instagram: “Sono profondamente dispiaciuto di non avere parole abbastanza forti per descrivere la mia delusione di fronte a quanto successo. Fa male sentire che si è amati così tanto e non poter ricambiare e soddisfare come si deve. Indossare la maglia della nazionale è molto più che una semplice responsabilità: è indossare l’amore e l’orgoglio verso la propria nazione. Purtroppo non siamo stati all’altezza della sfida”.