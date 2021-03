Milan bestia nera dello United. Ma gli ottavi e le inglesi sono un tabù

Manchester United–Milan è molto più di un semplice ottavo di Europa League. E’ un “derby” tra diavoli che in passato ha regalato grande spettacolo in campo, soprattutto in Champions League. Questa sera, infatti, andrà in scena l’11º confronto tra Red Devils e rossoneri in competizioni europee, con i 10 precedenti disputati nella Coppa più importante del continente.

la storia insegna che il Milan, quando conta davvero, è superiore al Manchester United, avendo eliminato gli inglesi quattro volte su cinque precedenti nella fase a eliminazione diretta. Il club 7 volte campione d’Europa è una bestia nera dello United: nessuna squadra è riuscita a eliminare più volte il Manchester nelle competizioni europee UEFA (anche il Real Madrid quattro, esclusa la Supercoppa).

L’ultimo incontro tra le due squadre però resta un bel ricordo per lo United. Nel marzo 2010, i Red Devils hanno vinto 4-0 contro il Milan: i rossoneri non hanno mai subito una sconfitta con più gol di scarto nelle principali competizioni europee UEFA (Supercoppa esclusa). Inoltre, Il Milan viene da una serie pessima contro le squadre inglesi, avendo vinto soltanto una delle ultime 11 sfide in competizioni europee (4-0 vs Arsenal nella Champions League 2011/12 unico successo). I Gunners però hanno eliminato i rossoneri nell’unica occasione in cui il Milan ha raggiunto gli ottavi di finale di Europa League, stagione 2017/18.

Bilancio favorevole invece contro le italiane per il Manchester United, che ha trovato la sconfitta solo una volta nelle ultime 10 sfide (0-1 v Juventus nel 2018), vincendo in ben 7 match. E sono un tabù per il Milan anche gli ottavi: i rossoneri sono stati eliminati in sei delle ultime sette occasioni, dopo aver superato questo turno per nove volte consecutive, dal 1988 al 2007.

Insomma, la storia tra Milan e United vede avanti i rossoneri ma le inglesi negli ultimi anni sono una spina nel fianco per i 2° in classifica in Serie A. Old Trafford è però un palcoscenico magico per i tifosi del Diavolo italiano, che in questo stadio hanno visto alzare la Champions League più bella della loro storia, dopo aver battuto la Juventus in finale e l’Inter in semifinale. Una spinta in più per centrare l’impresa e continuare a sognare in Europa League.

OMNISPORT | 11-03-2021 17:03